Как вернуть ошибочно уплаченный ЕСВ — Finance.ua

Как вернуть ошибочно уплаченный ЕСВ Сегодня 19:06 — Личные финансы

Как вернуть ошибочно уплаченный ЕСВ

Физическое лицо-предприниматель имеет возможность вернуть сумму излишне или ошибочно уплаченного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

О том, как это сделать, сообщили в Главном управлении ГНС Ивано-Франковской области.

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Как вернуть излишне уплаченный ЕСВ

«В случае ошибочной уплаты единого взноса возврат средств осуществляется в соответствии с Порядком зачисления в счет будущих платежей единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование или возврат излишне и/или ошибочно уплаченных средств, утвержденный приказом Минфина от 23.07.2021 № 417», — говорится в сообщении.

Возврат осуществляется в случаях:

чрезмерной или ошибочной уплаты сумм ЕСВ и/или примененных финансовых санкций на положенный счет 3556;

ошибочной уплаты сумм ЕСВ и/или примененных финансовых санкций не на положенный счет 3556;

ошибочной уплаты сумм ЕСВ и/или примененных финансовых санкций на бюджетный счет по поступлениям;

ошибочной уплаты налоговых обязательств по налогам, сборам, штрафным (финансовым) санкциям и пеням, предусмотренным Налоговым кодексом Украины и другими законами, на счет 3556;

выявление технической и/или методологической ошибки по суммам, зачисленным на счет 3556 с единого счета.

Возврат сумм единого взноса производится на основании заявления плательщика о таком возврате.

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Заявление о возврате средств со счетов 3556 подается в территориальный орган ГНС по месту учета излишне и/или ошибочно уплаченных средств по форме, определенной в приложении 1 к Порядку № 417.

Какие документы понадобятся

К Заявлению плательщик обязательно прилагает копию расчетного документа (квитанции, платежной инструкции и т. п. ), подтверждающего уплату средств на счет 3556.

Копия этого документа заверяется плательщиком лично. При подаче заявления в электронном виде копия платежной инструкции также должна быть электронной.

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На каждую платежную инструкцию оформляется отдельное заявление, к которому прилагается копия платежной инструкции об уплате.

Заявление подается по месту учета излишне и/или ошибочно уплаченных сумм ЕСВ лично плательщиком единого взноса или уполномоченным на это лицом, а именно:

на бумажных носителях по почте;

в электронной форме с соблюдением требований законодательства по электронному документообороту и электронным доверительным услугам в электронном кабинете плательщика через «Переписку с ГНС».

Напомним, с 1 января ФЛПы на упрощенной системе налогообложения снова должны платить единый социальный взнос. Платить предпринимателям придется даже при отсутствии дохода.

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