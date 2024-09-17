ФЛП снова обяжут платить ЕСВ — Finance.ua
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ФЛП снова обяжут платить ЕСВ

Казна и Политика
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ФЛП снова обяжут платить ЕСВ
ФЛП снова обяжут платить ЕСВ
В 2025 году физических лиц-предпринимателей снова обяжут уплачивать единый социальный взнос.
Об этом сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в Telegram.
«Остановка действия этой нормы закона о ЕСВ предусмотрена пунктом № 3 заключительных положений проекта государственного бюджета», — отметила Южанина.
Соответствующие изменения были внесены в начале полномасштабного вторжения, а именно с 1 марта 2022 г. до прекращения войны, а также в течение следующих 12 месяцев все предприниматели имели право не начислять, не рассчитывать и не платить ЕСВ за себя.
«Право платить ЕСВ добровольно все это время было, и налоговая неоднократно отмечала, что уплата ЕСВ влияет на зачисление страхового стажа», — подчеркнула депутат.
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Это означает, что таким образом довоенную систему налогообложения можно будет считать окончательно возвращенной.
Напомним, налоговый Комитет ВРУ принял к повторному первому чтению версию правительственного законопроекта о повышении налогов 11 416-д. Текст документа остался таким же, как был раньше. Однако к нему прибавили повышение налога на банки.
Что именно изменится:
  • повышение военного сбора с 1,5% до 5%
  • увеличение налогов на 1−2 группу ФЛП
  • авансовые взносы на АЗС
  • 1% на всех форм ФЛП 3-й группы
  • 25% прибыли на финучреждения
  • помесячная отчетность НДФЛ (для эконом. бронирования)
  • 50% налог на прибыль банков в 2024 году.
Но поскольку до октября закон в целом не будет принят, то введение будет «задним числом» с 1 октября.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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