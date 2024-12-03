Что такое ЕСВ и как он влияет на пенсии в Украине — Finance.ua

Что такое ЕСВ и как он влияет на пенсии в Украине Сегодня 08:02

Что такое ЕСВ и как он влияет на пенсии в Украине

Ежемесячно украинцы должны платить единый социальный взнос (ЕСВ), ведь от него зависит страховой стаж человека, который в свою очередь влияет на размер будущей пенсии.

минимальная сумма ЕСВ составляет 1760 гривен, то есть 22% от минимальной зарплаты. Как сообщили в Пенсионном фонде Украины,, то есть 22% от минимальной зарплаты.

В то же время максимальный взнос составляет 26 400 гривен, что составляет 22% от пятнадцати размеров минимальной заработной платы.

Кто платит ЕСВ

Плательщики единого социального взноса:

работодатели,

физические лица — предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения,

лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, а именно научную, литературную, артистическую, художественную, образовательную или преподавательскую, а также медицинскую, юридическую практику, в том числе адвокатскую, нотариальную деятельность, или лица, которые ведут религиозную деятельность, другую подобную деятельность и получают доход от этой деятельности,

члены фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию по другим основаниям,

лица, участвующие в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Читайте также Планируют ли повышение пенсионного возраста в Украине — ответ Минсоцполитики

«Важно отметить, что уплата ЕСВ — это одно из условий зачисления периодов работы в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту и другим социальным выплатам. Месяц страхового стажа засчитывается при уплате минимального страхового взноса», — подчеркнули в ПФУ.

Бюджетной декларацией на 2025−2027 годы предусмотрены изменения по некоторым пенсионным выплатам. Однако предусмотрены ли нововведения для минимальных начислений?

Согласно постановлению Кабмина «Об одобрении Бюджетной декларации на 2025−2027 годы», в следующем году пенсии не возрастут. Правительство решило заморозить этот показатель.

Телеграф По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.