Как в Украине изменялась цена на доллар после отмены фиксированного курса (инфографика) — Finance.ua
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Как в Украине изменялась цена на доллар после отмены фиксированного курса (инфографика)

Валюта
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Национальный банк Украины на 27 мая установил новый исторический минимум курса гривны — 40,1 доллара. После начала войны регулятор зафиксировал гривну на отметке 29,25 за доллар, затем курс скорректировали до 36,6 гривен за доллар. Таким он оставался до октября 2023 года, когда было принято решение отменить фиксированный курс и перейти к политике «управляемой курсовой гибкости».
Как с тех пор менялась стоимость доллара, пишет «Слово и дело».
На следующий день после отмены фиксированного курса, 4 октября 2023, Национальный банк ослабил гривну всего на две копейки — до 36,59 за доллар.
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В период с 6 по 8 октября НБУ держал курс на уровне 36,62 гривен за доллар, а затем начал его снижать. Так, весь ноябрь гривна укреплялась — официальный курс в течение месяца был ниже, чем ранее фиксированный.
2−5 ноября НБУ установил курс 36,27 гривны за доллар, 6 ноября гривна укрепилась до 36,17 за доллар, а 7−12 ноября — до 36,04 за доллар. В середине месяца курс вырос до 36,25−36,26 гривен за доллар, затем снова опустился: 20 ноября — 36,14 гривен за доллар, 21−21 ноября — 36,05, 23 ноября — 36,07, 24−26 ноября — 36,01.
Кстати, по подсчетам СМИ, ноябрьское укрепление гривны обошлось государственному бюджету в более чем 1,2 млрд.
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В декабре курс гривны начал стремительно снижаться. В начале месяца национальная валюта стоила 36,35 гривен за доллар, к 8 декабря уже 36,67 гривен, 15−17 декабря — 36,99 гривен.
После этого доллар пересек отметку в 37 гривен. В конце декабря курс доллара вырос до 37,98 грн. В Национальном банке это объяснили сезонными факторами.
В начале 2024-го доллар продолжил рост, превысив отметку в 38 гривен. С середины января гривна начала укрепляться, курс составил в среднем 37,6 гривны за доллар.
Такая тенденция сохранялась до середины февраля, затем гривна снова начала дешеветь: 14 февраля доллар стоил уже 38,13 гривен. На несколько дней курс откатился, но с 20 февраля снова начал расти — так, 22 числа он составлял 38,62 доллара.
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В марте гривна периодически укреплялась, но все же впервые курс преодолел отметку в 39 гривен за доллар. В конце месяца доллар стоил 39,22−39,23 гривны.
В начале апреля было несколько дней, когда официальный курс доллара падал ниже 39. Но до конца месяца курс уверенно держался на отметке 39,6 гривен за доллар и выше.
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Май начался с курса 39,52 гривны за доллар. В период с 3 по 9 мая Нацбанк периодически снижал официальный курс доллара, 10−12 мая он составлял 39,55 гривен за доллар, 17−20 мая — 39,43 гривен за доллар.
Как в Украине изменялась цена на доллар после отмены фиксированного курса (инфографика)
21 мая доллар подорожал до 39,67 грн, 22 мая — до 39,81 грн, 24−26 мая — до 39,92 грн, 27 мая — 40,12 грн.
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По материалам:
Слово і Діло
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