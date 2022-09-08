Как в этом отопительном сезоне будут начисляться субсидии. В Минсоцполитики рассказали о новом алгоритме — Finance.ua

Как в этом отопительном сезоне будут начисляться субсидии. В Минсоцполитики рассказали о новом алгоритме Сегодня 09:01 — Личные финансы

Как в этом отопительном сезоне будут начисляться субсидии. В Минсоцполитики рассказали о новом алгоритме

В Министерстве социальной политики рассказали, как можно получить субсидию на отопительный сезон. Для этого министерство будет применять экстерриториальный принцип, не предусматривающий «привязки» к месту жительства человека.

Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в ходе общенационального телемарафона в эфире Общественного

«Один из алгоритмов, который мы сейчас видим и прорабатываем, это применить экстерриториальный принцип. Это означает, что человек, где бы он ни находился, используя каналы связи — это могут быть те же центры предоставления административных услуг, территориальные громады, электронные кабинеты, портал „Дія“, обращается по решению своих определенных проблем, в частности, по назначению субсидий, эти документы поступают на обработку не, например, в Херсон или Бердянск, где человек проживает, а в условную очередь по всей Украине. И те специалисты, которые в этот момент свободны, могут обеспечить обработку», — рассказал Музыченко.

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Пока новый алгоритм прорабатывают в министерстве. В нем планируется расширение возможностей обращений для назначения субсидии.

«В текущий отопительный период планируем входить с базовыми стандартными условиями и критериями, которые есть на сегодняшний день. Мы их несколько адаптируем с учетом того, что большое количество граждан выехало за границу и временно изменило место своего проживания. Мы адаптируем их под неучет задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), которая образовалась на определенных территориях в период действия военного положения. Это позволит людям получить определенную субсидию», — добавил замминистра.

Он добавил, что ситуация осложняется тем, что большое количество людей лишились работы. Для данной категории населения также предусмотрены льготы.

«Мы также инициируем изменения, которые позволят человеку, лишившемуся работы, состоявшему на учете в центре занятости как безработный и активно ищущему работу, получать соответствующую субсидию с учетом того дохода, который он получает прямо сейчас — пособие по безработице», — подытожил замминистра социальной политики

Справка Finance.ua:

в Минсоцполитики прогнозируют, что примерно трем миллионам украинцев понадобится субсидия в новом отопительном периоде;

министерство предлагает проводить назначение субсидий и льгот через Пенсионный фонд, что позволит принимать документы в любой точке Украины.

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