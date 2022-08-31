На какие услуги предоставляется жилищная субсидия: разъяснение Минсоцполитики — Finance.ua

На какие услуги предоставляется жилищная субсидия: разъяснение Минсоцполитики Сегодня 08:32 — Личные финансы

На какие услуги предоставляется жилищная субсидия: разъяснение Минсоцполитики

Министерство социальной политики разъяснило, на какие услуги предоставляется субсидия гражданам. Субсидия предоставляется на жилищные и коммунальные услуги.

Об этом говорится в сообщении министерства.

Министерство соцполитики указало, что перечень жилищно-коммунальных услуг определяется статьей 5 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах». Согласно закону, в перечень ЖКУ включены жилые услуги, а именно управление многоквартирным домом, и коммунальные услуги: снабжение и распределение природного газа, снабжение и распределение электрической энергии, снабжение тепловой энергией, снабжение горячей водой, централизованное водоснабжение, централизованный водоотвод, обращение с бытовыми отходами.

Однако субсидию можно потратить только на некоторые из этих услуг.

На какие услуги предоставляется субсидия

В виде жилищных субсидий государство возмещает расходы на оплату:

жилищно-коммунальных услуг;

абонентского обслуживания для потребителей коммунальных услуг, предоставляемых по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг или по индивидуальным договорам с обслуживанием внутридомовых систем о предоставлении коммунальных услуг;

расходов на управление многоквартирным домом, в котором создано объединение совладельцев многоквартирного дома, жилищно-строительный (жилой) кооператив и расходов на коммунальные услуги в таком доме;

для приобретения твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Гражданин может получить жилищную субсидию на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива один раз в год и назначается такая субсидия в том случае, если домохозяйство не получает коммунальную услугу по снабжению тепловой энергией для централизованного отопления (теплоснабжения) и не использует природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления.

Справка Finance.ua:

напомним, безработные граждане могут претендовать на помощь государства при оплате жилищно-коммунальных услуг. Субсидия может быть им доступна так же как и работающим и имеющим официальный доход;

кроме того, оформить субсидию имеют право и внутренние переселенцы. Как это сделать — рассказали здесь;

заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко пояснил, что автоматическое продление субсидии возможно только при отсутствии долгов;



если же человек не оплачивает коммунальные услуги, то есть имеет долги, и при этом получал ранее субсидию, то в этом случае потребитель должен сначала погасить такие долги, или по крайней мере заключить договор реструктуризации с учетом размера получаемых ими доходов, а уже потом может претендовать на субсидию.



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