Как узнать, повысился ли размер пенсии после индексации: пошаговая инструкция — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как узнать, повысился ли размер пенсии после индексации: пошаговая инструкция

Личные финансы
43
Как узнать, повысился ли размер пенсии после индексации: пошаговая инструкция
Как узнать, повысился ли размер пенсии после индексации: пошаговая инструкция
В рамках стартовавшей 1 марта индексации пенсий выплаты некоторых украинцев выросли на 1500 грн. Украинцы, еще не знающие, на сколько увеличится размер их пенсий в рамках мартовской индексации, могут самостоятельно проверить результаты перерасчета. Сделать это можно не выходя из дома, то есть онлайн.
Об этом сообщают в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Проверить результат перерасчета пенсий можно на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Что нужно, чтобы проверить размер пенсии:

  • авторизоваться в личном кабинете на веб-портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или ID-банкинга;
  • в левом боковом меню перейти в раздел «Моя пенсия»;
  • посмотреть информацию о перерасчете своей пенсии.
Инфографика: Главное управление Пенсионного фонда Украины в&nbsp;Донецкой области
Инфографика: Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области
Напомним, в этом году выплата пенсий обойдется государству в 700 миллиардов.

Справка Finance.ua:

  • по данным Минсоцполитики, под индексацию попадут 10,5 млн украинских пенсионеров. Размер новой пенсии будет зависеть от рабочего стажа человека;
  • после индексации пенсий с 1 марта средний размер выплат превысит 5 тысяч гривен.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
The page
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.