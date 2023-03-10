Как узнать, повысился ли размер пенсии после индексации: пошаговая инструкция — Finance.ua

Как узнать, повысился ли размер пенсии после индексации: пошаговая инструкция Сегодня 16:03 — Личные финансы

Как узнать, повысился ли размер пенсии после индексации: пошаговая инструкция

В рамках стартовавшей 1 марта индексации пенсий выплаты некоторых украинцев выросли на 1500 грн. Украинцы, еще не знающие, на сколько увеличится размер их пенсий в рамках мартовской индексации, могут самостоятельно проверить результаты перерасчета. Сделать это можно не выходя из дома, то есть онлайн.

Об этом сообщают в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Проверить результат перерасчета пенсий можно на веб-портале электронных услуг ПФУ

Что нужно, чтобы проверить размер пенсии:

авторизоваться в личном кабинете на веб-портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или ID-банкинга;

в левом боковом меню перейти в раздел «Моя пенсия»;

посмотреть информацию о перерасчете своей пенсии.

Инфографика: Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области

Напомним, в этом году выплата пенсий обойдется государству в 700 миллиардов.

Справка Finance.ua:

по данным Минсоцполитики, под индексацию попадут 10,5 млн украинских пенсионеров. Размер новой пенсии будет зависеть от рабочего стажа человека;

после индексации пенсий с 1 марта средний размер выплат превысит 5 тысяч гривен.

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