Как узнать, повысился ли размер пенсии после индексации: пошаговая инструкция — Finance.ua

Как узнать, повысился ли размер пенсии после индексации: пошаговая инструкция
В рамках стартовавшей 1 марта индексации пенсий выплаты некоторых украинцев выросли на 1500 грн. Украинцы, еще не знающие, на сколько увеличится размер их пенсий в рамках мартовской индексации, могут самостоятельно проверить результаты перерасчета. Сделать это можно не выходя из дома, то есть онлайн.
Об этом сообщают в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Проверить результат перерасчета пенсий можно на веб-портале электронных услуг ПФУ.
Что нужно, чтобы проверить размер пенсии:
- авторизоваться в личном кабинете на веб-портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или ID-банкинга;
- в левом боковом меню перейти в раздел «Моя пенсия»;
- посмотреть информацию о перерасчете своей пенсии.
Напомним, в этом году выплата пенсий обойдется государству в 700 миллиардов.
Справка Finance.ua:
- по данным Минсоцполитики, под индексацию попадут 10,5 млн украинских пенсионеров. Размер новой пенсии будет зависеть от рабочего стажа человека;
- после индексации пенсий с 1 марта средний размер выплат превысит 5 тысяч гривен.
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