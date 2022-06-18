Как увеличивается размер пенсионной выплаты за более поздний выход на пенсию по возрасту — Finance.ua

Как увеличивается размер пенсионной выплаты за более поздний выход на пенсию по возрасту

Сегодня 09:03 — Личные финансы

Как увеличивается размер пенсионной выплаты за более поздний выход на пенсию по возрасту

Чем позже идешь на пенсию, тем она выше. На сегодняшний день пенсионный возраст и для мужчин, и женщин установлен на уровне 60 лет. Но если человек изъявил желание получать пенсию с более позднего срока, то пенсия по возрасту назначается в повышенном размере.

Об этом пишет «На пенсии».

Надбавка за отказ от пенсии

До 2004 года в Украине действовал Закон «О пенсионном обеспечении». В июне 2003 года в него были внесены изменения по надбавкам к пенсиям. В частности, лицам, получившим право на пенсию по возрасту, но изъявившим желание работать и получать выплату с более позднего срока, пенсия увеличивалась на 10% за каждый полный год работы после достижения пенсионного возраста, но не более 40%.

Отметим, что на 2003 год стандартная пенсия составляла 150 гривен. Таким образом, максимальная надбавка составила 40% от этой суммы, то есть 60 гривен.

Далее наступил 2004 год и вступил в силу Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Все, что было назначено до 2004 г. по нормам предыдущего Закона «О пенсионном обеспечении», было заморожено. А прибавка в размере 60 гривен продолжала выплачиваться в таком же размере вплоть до 2022 года.

Читайте также Кому повысят пенсии до 20 тысяч гривен

Совсем недавно, более чем через 18 лет, Пенсионный фонд объявил о перерасчете тех же старых надбавок по современным нормам. Это стало возможным благодаря Закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства» № 2040-IX от 15 февраля 2022 года. Закон вступил в силу 30 апреля 2022 года.

Соответствующий перерасчет уже произведен, и люди должны были в июне получить пенсию с доплатой за май.

Теперь и старые, и новые пенсионеры будут получать указанный вид доплаты по одинаковым правилам. Речь идет и о тех, кто вышел на пенсию до 1 января 2004 года, и о тех, кому назначена пенсия после указанной даты.

Важно отметить, что к современным пенсиям надбавка от 10 до 40 процентов не устанавливается.

Какие доплаты действуют сейчас

Согласно статье 29 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», при более позднем назначении пенсии ее основной размер увеличивается:

на 0,5% — за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста при отсрочке выхода на пенсию сроком до пяти лет;

на 0,75% — за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, если отсрочка составляет более пяти лет.

Читайте также Пенсии до конца 2022 года пересчитают трижды (инфографика)

Учитываются только полные месяцы, повышение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не производится. Таким образом, отсрочка пенсии на год дает увеличение к пенсии в размере 6%, на два года — 12% и так далее. Если же отсрочка, например, на 6 лет, то основной размер пенсии вырастет на 54% по сравнению с тем, что могло быть изначально.

Пенсия автоматом: о чем нужно знать

Так или иначе, норма об отсрочке пенсии действует. Напомним, что пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем ​​достижения пенсионного возраста, если человек обратился с соответствующим заявлением не позднее чем через три месяца после дня рождения. Когда в прошлом году была введена возможность автоматического назначения пенсии, правила назначения немного доработали.

Читайте также Новый пенсионный закон: что изменилось

Теперь, если человек зарегистрирован на Портале электронных услуг Пенсионного фонда и в системе персонифицированного учета есть все необходимые данные, то пенсия назначается в срок автоматически — без заявления будущего пенсионера. Но это не работает, когда в системе персонифицированного учета нет сведений о требуемом количестве страхового стажа. Если дополнительные документы не предоставлены в течение трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, считается, что человек изъявил желание получать пенсию с более позднего возраста.

Пенсионный фонд Украины приводит пример того, как старую надбавку пересчитают по новым правилам:

Пенсионеру когда-то была назначена надбавка в размере 60 гривен — 40% от той пенсии (от 150 гривен), которую он получал еще по состоянию на 2003 год (по 10% за максимум четыре года).

На сегодняшний день основной размер его пенсии составляет 2150 гривен. По новым правилам, за четыре года некогда отсроченной пенсии он может получать 24% указанной суммы (48 месяцев х 0,5%).

Так что после 30 апреля 2022 года берут не 40% от 150 гривен, а 24% от 2150 гривен. В результате новый размер надбавки выходит уже не 60 гривен, а 516 гривен (2150 грн. х 24%). То есть процент вроде бы уменьшается, а размер надбавки существенно растет за счет изменения подхода к определению основного размера пенсии — теперь он берется не из давних времен, а опирается на реалии настоящего.

Кому сколько доплачивают

Если исходить из коэффициента 0,5, надбавка за каждый полный месяц страхового стажа, приобретенного после достижения пенсионного возраста, составит:

за 1 год работы — 6% от основного размера пенсии;

за 2 года работы — 12%;

за 3 года работы — 18%;

за 4 года работы — 24%;

за 5 лет работы — 30%;

и далее, с учетом коэффициента 0,75:

за 6 лет работы — 54%;

за 7 лет работы — 63%;

за 8 лет работы — 72%;

за 9 лет работы — 81%;

за 10 лет работы — 90%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.