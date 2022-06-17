Кому повысят пенсии до 20 тысяч гривен — Finance.ua
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Кому повысят пенсии до 20 тысяч гривен

Сегодня 13:05Личные финансы
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В Украине с 1 июля минимальную пенсию повысят с 1934 до 2027 грн, а максимальную — до 20 270 грн.
На самую большую прибавку могут рассчитывать те украинцы, которые и сейчас получают максимальные выплаты.
Как повысят выплаты:
  • минимальную пенсию — с 1934 до 2027 грн;
  • максимальную пенсию — с 19 340 до 20 270 грн;
  • надбавку за сверхнормативный стаж — с 19,34 до 20,27 грн за год.
То есть если в июне вы получили пенсию в размере 1934 грн (например, вам не хватало стажа), то после 1 июля сможете рассчитывать уже на 2027 грн.
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В Минсоцполитики пояснили: индексацию никто не отменял, она должна произойти, однако хватит ли на нее денег, пока никто ответить не может. «Проводилось же и во время войны мартовское повышение, перерасчет точно будет», — пояснили в ведомстве.
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Справка Finance.ua:

До конца года предусмотрено проведение следующих перерасчетов пенсий:
  • с 1 июля и 1 декабря — в связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц: с 1 июля до 2027 грн, с 1 декабря 2022 года — 2093 гривны. Увеличатся размеры минимальной и максимальной пенсий, составляющие пенсионной выплаты, которые рассчитываются из размера прожиточного минимума;
  • с 1 октября — в связи с изменением минимальной заработной платы с 6500 грн до 6700 гривен. Вырастет размер минимальной пенсии по возрасту у неработающих лиц, достигших возраста 65 лет и старше и имеющих страховой стаж — мужчины не менее 35 лет, женщины — не менее 30 лет;
  • с 1 октября лицам в возрасте от 70 до 75 лет будет установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере 300 гривен (в пределах пенсионной выплаты 10 340,35 гривны). Если человек достигнет возраста 70 лет после 1 октября, компенсационная выплата будет установлена с даты достижения 70-летнего возраста.
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По материалам: Обозреватель
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