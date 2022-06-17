Кому повысят пенсии до 20 тысяч гривен — Finance.ua

Кому повысят пенсии до 20 тысяч гривен

Сегодня 13:05 — Личные финансы

В Украине с 1 июля минимальную пенсию повысят с 1934 до 2027 грн, а максимальную — до 20 270 грн.

На самую большую прибавку могут рассчитывать те украинцы, которые и сейчас получают максимальные выплаты.

Как повысят выплаты:

минимальную пенсию — с 1934 до 2027 грн;

максимальную пенсию — с 19 340 до 20 270 грн;

пенсию — с 19 340 до 20 270 грн; надбавку за сверхнормативный стаж — с 19,34 до 20,27 грн за год.

То есть если в июне вы получили пенсию в размере 1934 грн (например, вам не хватало стажа), то после 1 июля сможете рассчитывать уже на 2027 грн.

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В Минсоцполитики пояснили: индексацию никто не отменял, она должна произойти, однако хватит ли на нее денег, пока никто ответить не может. «Проводилось же и во время войны мартовское повышение, перерасчет точно будет», — пояснили в ведомстве.

Справка Finance.ua:

До конца года предусмотрено проведение следующих перерасчетов пенсий:

с 1 июля и 1 декабря — в связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц: с 1 июля до 2027 грн, с 1 декабря 2022 года — 2093 гривны. Увеличатся размеры минимальной и максимальной пенсий, составляющие пенсионной выплаты, которые рассчитываются из размера прожиточного минимума;

с 1 октября — в связи с изменением минимальной заработной платы с 6500 грн до 6700 гривен. Вырастет размер минимальной пенсии по возрасту у неработающих лиц, достигших возраста 65 лет и старше и имеющих страховой стаж — мужчины не менее 35 лет, женщины — не менее 30 лет;

с 1 октября лицам в возрасте от 70 до 75 лет будет установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере 300 гривен (в пределах пенсионной выплаты 10 340,35 гривны). Если человек достигнет возраста 70 лет после 1 октября, компенсационная выплата будет установлена с даты достижения 70-летнего возраста.

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