Кому повысят пенсии до 20 тысяч гривен — Finance.ua

В Минсоцполитики пояснили: индексацию никто не отменял, она должна произойти, однако хватит ли на нее денег, пока никто ответить не может. «Проводилось же и во время войны мартовское повышение, перерасчет точно будет», — пояснили в ведомстве.
с 1 июля и 1 декабря — в связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц: с 1 июля до 2027 грн, с 1 декабря 2022 года — 2093 гривны. Увеличатся размеры минимальной и максимальной пенсий, составляющие пенсионной выплаты, которые рассчитываются из размера прожиточного минимума;
с 1 октября — в связи с изменением минимальной заработной платы с 6500 грн до 6700 гривен. Вырастет размер минимальной пенсии по возрасту у неработающих лиц, достигших возраста 65 лет и старше и имеющих страховой стаж — мужчины не менее 35 лет, женщины — не менее 30 лет;
с 1 октября лицам в возрасте от 70 до 75 лет будет установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере 300 гривен (в пределах пенсионной выплаты 10 340,35 гривны). Если человек достигнет возраста 70 лет после 1 октября, компенсационная выплата будет установлена с даты достижения 70-летнего возраста.