Пенсии по инвалидности будут автоматически продлевать до конца лета — Finance.ua
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Пенсии по инвалидности будут автоматически продлевать до конца лета

Сегодня 09:17Личные финансы
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Выплату пенсии по инвалидности автоматически продлят, даже если срок, на который установлена инвалидность, истек, а пройти осмотр МСЭК невозможно.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Выплаты будут автоматически продлевааться до 31 августа 2022 года.
Этот вопрос регулируется Законом Украины от 09.07.2003 № 1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (с изменениями). Им предусмотрено, что если в период проведения мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) лицо с инвалидностью пропустило срок повторного осмотра медико-социальной экспертизы, выплата пенсии по инвалидности не останавливается до истечения срока действия карантина.
Согласно постановлению Кабмина от 27.05.2022 № 630, карантин в Украине продлится до 31 августа 2022 года.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров Украины нормировал вопрос выплаты пенсии и других социальных выплат на территориях громад, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий, или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании);
  • пенсионер при назначении пенсии и социальных выплат должен в течение 10 дней известить территориальные органы Пенсионного фонда Украины об обстоятельствах, влияющих на размер пенсии или прекращение ее выплаты, а также предоставить соответствующую документацию;
  • Пенсии в Украине с 1 июля могут пересчитать, если Кабмин найдет для этого возможности в бюджете. Минимальную пенсию планируют повысить с 1934 грн до 2027 грн.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
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По материалам: Соціальна інформаційна платформа
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