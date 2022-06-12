Новый пенсионный закон: что изменилось — Finance.ua

Новый пенсионный закон: что изменилось

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Новый пенсионный закон: что изменилось

30 апреля вступил в силу Закон Украины № 2040 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства». Внесены изменения в два Закона — об общем обязательном государственном пенсионном страховании и о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц.

Детальнее об изменениях рассказала начальница Управления пенсионного обеспечения ГУ ПФУ в области Любовь Кислая в эфире «Украинское радио. Черниговская волна».

По ее словам, закон решает многие актуальные вопросы. Во-первых, индексация пенсий государственных служащих, лиц местного самоуправления, ученых, военнослужащих. В этом законе четко определена дата проведения индексации — это каждый год 1 марта.

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Закон урегулировал вопрос досрочного выхода на пенсию потерявших работу людей.

Эта норма действовала до 1 января 2015 года, а затем была отменена. Чтобы воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию, необходимо, чтобы человек соблюдал пять условий:

Первое условие — на момент увольнения человек должен иметь не более полутора лет до достижения пенсионного возраста, то есть до 60 лет.

Вторая — страховой стаж. Женщина должна иметь страховой стаж не менее 30 лет и мужчины не менее 35 лет.

Третье условие — чтобы увольнение было по инициативе работодателя в связи с изменением условий труда. При увольнении должна быть запись о либо ликвидации предприятия, либо реорганизация или сокращение штатов.

И четвертое важное условие — чтобы человек зарегистрировался в службе занятости.

И государственная служба занятости должна выдать справку, что они не могут найти человеку подходящего места работы.

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Также этим законом определено право на досрочную пенсию родителям лиц с инвалидностью до 18 лет и тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность, и людей, которые воспитывали их до достижения шестилетнего возраста. Досрочные пенсии назначаются матерям тяжело больных детей по достижении возраста 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Досрочная пенсия по возрасту отцу, который воспитывал тяжело больного ребенка до шестилетнего возраста, может быть назначена по выбору матери или в случае ее отсутствия по достижении отцом возраста 55 лет и при наличии у него страхового стажа не менее 20 лет.

Есть еще немаловажная норма — доплата до минимального страхового стажа. Доплата будет рассчитана по минимальной заработной плате.

Есть также новации по пенсиям для военных.

В этом законе четко прописано, что с 1 марта их пенсии будут индексироваться. С 1 октября 2022 года увеличивается минимальный размер пенсии для военнослужащих, инвалидность которых наступила в результате войны. Минимум для I группы — 5025 гривен, ІІ — 4610 гривен, ІІІ группы — 4396 гривен.

Также внесенные изменения урегулировали право на пенсию в связи с потерей кормильца граждан (супруг, отец, мать), достигших 65-летнего возраста, независимо от имеющегося у них стажа. Ранее такие лица право на пенсию в связи с потерей кормильца имели только при наличии у них 15 лет страхового стажа или факта признания их лицами с инвалидностью.

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