Сколько пенсионеров в Украине получают пенсии от 2000 до 3000 гривен (инфографика) — Finance.ua

Сколько пенсионеров в Украине получают пенсии от 2000 до 3000 гривен (инфографика)

Сегодня 13:00 — Казна и Политика

В Украине сейчас насчитывается 10,8 млн пенсионеров, пише «На пенсии».

Средний размер выплат пенсионерам составляет 4370,45 грн в месяц. В частности, 2,7 млн пенсионеров продолжают работать.

В среднем их пенсии достигают 4532,91 грн.

Свыше 40% пенсионеров получают выплаты от 2001 грн до 3000 грн. Годом ранее показатель составлял 38,8%.

Пенсии от 10 000 грн получают 6,2% украинских пенсионеров.

По состоянию на 1 апреля 2021 года таких пенсионеров было 3,8%.

В зависимости от видов назначения пенсий число получателей распределилось таким образом:

по возрасту — 74,25%;

по инвалидности — 13,78%;

в случае потери кормильца — 5,9%;

по выслуге лет — 5,42%;

социальные пенсии — 0,62%;

пожизненное содержание судей — 0,03%.

Довідка Finance.ua:

Пенсионер при назначении пенсии и социальных выплат должен на протяжении 10 дней известить территориальные органы Пенсионного фонда Украины об обстоятельствах, которые влияют на размер пенсии или прекращение ее выплаты, а также представить соответствующую документацию о:

изменении или лишении особого статуса, который дает право на льготы, надбавки и т.д.;

обучении на дневной форме детьми, которые получают пенсию в связи с потерей кормильца до достижения 23-летнего возраста;

смене места жительства;

об устройстве на работу, увольнении, регистрации или снятии с учета как физического лица-предпринимателя;

о выезде на ПМЖ за границу.

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