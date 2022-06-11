Сколько пенсионеров в Украине получают пенсии от 2000 до 3000 гривен (инфографика) — Finance.ua

В Украине сейчас насчитывается 10,8 млн пенсионеров, пише «На пенсии».
Средний размер выплат пенсионерам составляет 4370,45 грн в месяц. В частности, 2,7 млн пенсионеров продолжают работать.
В среднем их пенсии достигают 4532,91 грн.
Свыше 40% пенсионеров получают выплаты от 2001 грн до 3000 грн. Годом ранее показатель составлял 38,8%.
Пенсии от 10 000 грн получают 6,2% украинских пенсионеров.
По состоянию на 1 апреля 2021 года таких пенсионеров было 3,8%.
В зависимости от видов назначения пенсий число получателей распределилось таким образом:
по возрасту — 74,25%;
по инвалидности — 13,78%;
в случае потери кормильца — 5,9%;
по выслуге лет — 5,42%;
социальные пенсии — 0,62%;
пожизненное содержание судей — 0,03%.
Довідка
Finance.ua:
Пенсионер при назначении пенсии и социальных выплат должен на протяжении 10 дней известить территориальные органы Пенсионного фонда Украины об обстоятельствах, которые влияют на размер пенсии или прекращение ее выплаты, а также представить соответствующую документацию о:
изменении или лишении особого статуса, который дает право на льготы, надбавки и т.д.;
обучении на дневной форме детьми, которые получают пенсию в связи с потерей кормильца до достижения 23-летнего возраста;
смене места жительства;
об устройстве на работу, увольнении, регистрации или снятии с учета как физического лица-предпринимателя;