Как увеличение налогов повлияет на цены в ресторанах: мнение эксперта — Finance.ua
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Как увеличение налогов повлияет на цены в ресторанах: мнение эксперта

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Как увеличение налогов повлияет на цены в ресторанах: мнение эксперта
Как увеличение налогов повлияет на цены в ресторанах: мнение эксперта, Фото: freepik
Повышение налогов вряд ли значительно отразится на ценах в заведениях питания, ведь оно незначительное.
Об этом сказал ресторанный маркетолог Всеволод Полищук в выпуске подкаста «Что с экономикой?»
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Стандартно цена блюда в заведении включает:
  • 10−25% - аренда помещения (в эффективной экономической модели — до 10%),
  • 25−40% - себестоимость продуктов (в зависимости от формата ресторана);
  • 20% на зарплатный фонд (до полномасштабного вторжения, сейчас больше);
  • 5−6% - коммунальные услуги (включая бесперебойное питание э/э, рост на пару п.п. с прошлого года).
«Если продукты на борщ обходятся в 50 грн, ресторан должен продавать его не менее чем за 150 грн, чтобы оправдывать себя», — говорит Полищук.

Что влияет на рост цен в ресторанах

Среди причин роста цен: более высокая стоимость продуктов и электроэнергии, дефицит кадров.
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Однако повышение налогов, по мнению Всеволода Полищука, существенно не повлияет на цены в ресторанах, потому что оно незначительное.
Сравнение с Польшей:
  • в Польше налоги для ресторанов составляют около 9% стоимости блюда, что несколько больше украинских 6% для ФЛП;
  • для ресторанного бизнеса действует сниженный НДС на продукты и обычные блюда, что облегчает налоговую нагрузку.
  • однако НДС на алкоголь в Польше выше, чем в Украине.
Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в 2025 году Министерство финансов не намерено повышать налоги для граждан и бизнеса.
По его словам, повышение налогов в 2024 году было вынужденным и компромиссным решением.
По материалам:
Finance.ua
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