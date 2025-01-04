Как увеличение налогов повлияет на цены в ресторанах: мнение эксперта — Finance.ua

Как увеличение налогов повлияет на цены в ресторанах: мнение эксперта
Повышение налогов вряд ли значительно отразится на ценах в заведениях питания, ведь оно незначительное.
Об этом сказал ресторанный маркетолог Всеволод Полищук в выпуске подкаста «Что с экономикой?»
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Стандартно цена блюда в заведении включает:
- 10−25% - аренда помещения (в эффективной экономической модели — до 10%),
- 25−40% - себестоимость продуктов (в зависимости от формата ресторана);
- 20% на зарплатный фонд (до полномасштабного вторжения, сейчас больше);
- 5−6% - коммунальные услуги (включая бесперебойное питание э/э, рост на пару п.п. с прошлого года).
«Если продукты на борщ обходятся в 50 грн, ресторан должен продавать его не менее чем за 150 грн, чтобы оправдывать себя», — говорит Полищук.
Что влияет на рост цен в ресторанах
Среди причин роста цен: более высокая стоимость продуктов и электроэнергии, дефицит кадров.
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Однако повышение налогов, по мнению Всеволода Полищука, существенно не повлияет на цены в ресторанах, потому что оно незначительное.
Сравнение с Польшей:
- в Польше налоги для ресторанов составляют около 9% стоимости блюда, что несколько больше украинских 6% для ФЛП;
- для ресторанного бизнеса действует сниженный НДС на продукты и обычные блюда, что облегчает налоговую нагрузку.
- однако НДС на алкоголь в Польше выше, чем в Украине.
Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в 2025 году Министерство финансов не намерено повышать налоги для граждан и бизнеса.
По его словам, повышение налогов в 2024 году было вынужденным и компромиссным решением.
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