Как украинские беженцы адаптировались к жизни в Эстонии — Finance.ua

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Как украинские беженцы адаптировались к жизни в Эстонии

Личные финансы
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Как украинские беженцы адаптировались к жизни в Эстонии
Как украинские беженцы адаптировались к жизни в Эстонии
В Эстонии проживают 34 тыс. украинских беженцев. 90% прибывших украинцев уже прошли программу адаптации и получили представление об эстонском обществе.
Об этом сообщает издание ERR.
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«Те, кто хотел, научился справляться в Эстонии. Но, конечно, мы не исключаем, что на этом пути некоторые испытывают определенные трудности и им нужно больше времени», — сказала руководитель отдела миграционных услуг Департамента социального страхования Лийс Палоотс.
По ее словам, украинские беженцы продолжают прибывать в Эстонию, хоть и не так массово, как в начале войны. По состоянию на 20 октября в Эстонии находились 34 тыс. украинских беженцев с временным видом на жительство, выданным на основании временной защиты. Среди них около 11 тыс. несовершеннолетних. В первый год войны Эстония приняла более 41,8 тыс. беженцев.
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По данным Департамента социального страхования, почти половина прибывших в Эстонию прошли языковую подготовку на уровне А1 и выше, и почти половина взрослых уже трудоустроились или ищут работу.
«Мы видим сильное желание подтвердить свою квалификацию в Эстонии. Если люди хотят, то, как правило, вполне возможно начать работать по прежней специальности», — отметила Палоотс.
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Изучение эстонского языка было самой большой проблемой. Это также усложнило поиск работы по специальности.
В целом украинцы чувствуют, что могут общаться в Эстонии, хотя это не обязательно означает, что общение происходит на эстонском. Около четверти участников опроса заявили, что понимают и могут использовать большинство обыденных эстонских выражений, а половина — некоторые слова и фразы. 15% вообще не говорят на эстонском, а 8% уже понимают смысл четкого языка и могут писать простые тексты.

Справка Finance.ua:

  • Эстония испытывает нехватку рабочей силы в 63 профессиях, показывает отчет EURES о недостатке и избытке за 2023 год. Некоторые из наиболее пострадавших отраслей — квалифицированные профессии, здравоохранение, ІТ, общепит и гостиничный бизнес, а также производство;
  • в Эстонии проводят реновацию муниципального жилья, в котором могут получить право жить беженцы из Украины. Украинцы смогут арендовать такое жилье по более выгодным условиям, чем у частных собственников. По условиям аренды местные власти в течение года должны сдавать это жилье украинским беженцам, а после этого ограничений для аренды не будет.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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