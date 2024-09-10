В Эстонии изменили условия выплаты компенсации на аренду жилья для украинцев — Finance.ua

В Эстонии изменили условия выплаты компенсации на аренду жилья для украинцев Сегодня 17:35 — Мир

В Эстонии изменили условия выплаты компенсации на аренду жилья для украинцев

С 1 сентября 2024 в Эстонии изменились правила предоставления компенсаций за аренду жилья для украинских беженцев.

Об этом идет речь на сайте Департамента социального страхования.

Если беженец, получивший временную защиту, хочет начать арендовать постоянное место жительства, он имеет право на единовременную компенсацию расходов. Расходы будут возмещены после нахождения подходящей жилой площади.

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Также отмечается, что компенсация не зависит от дохода беженца, и о ней могут ходатайствовать все военные беженцы, прибывшие в Эстонию с 24 февраля и получившие временную защиту.

Что нужно знать

Ходатайство о получении компенсации может подать только военный беженец.

Для получения компенсации необходимо подать ходатайство в местное самоуправление по месту жительства беженца.

Компенсация выплачивается военному беженцу, арендодателю или кому-либо другому (например, волонтеру, оказавшему помощь военному беженцу), понесшему расходы, связанные с жилым помещением военного беженца (например, приобретение мебели или бытовой техники, ремонтные работы). Решение о том, кому возмещаются расходы, принимает местное самоуправление.

Чтобы подать ходатайство о получении компенсации, военный беженец должен получить временную защиту и зарегистрировать свое место жительства в местном самоуправлении. С 11 сентября 2024 года расходы на аренду жилья будут возмещаться только в том случае, если: 1) беженец впервые получил вид на жительство в Эстонии (на основании Закона о предоставлении иностранцам международной защиты), и 2) ходатайство подано в течение первых шести месяцев после получения первого вида на жительство.

Размер единовременно выплачиваемой компенсации составляет максимум 1200 евро на домохозяйство.

При подаче ходатайства о получении компенсации необходимо представить договор аренды и расходные документы, если были понесены расходы, связанные с жилым помещением (например, маклерское вознаграждение, предоплата, покупка аксессуаров или предметов интерьера, необходимых для ремонта).

Если доход беженца очень низкий, он имеет право ходатайствовать о получении прожиточного пособия от местного самоуправления.

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Помимо компенсации расходов на аренду, также можно ходатайствовать о получении компенсации расходов на переводческие услуги в размере до 3200 евро на семью военных беженцев или 1600 евро на каждого отдельного военного беженца в течение двух лет. Переводческими расходами считаются связанные с делопроизводством ситуации в местных самоуправлениях, государственных учреждениях, учебных заведениях и других местах, требующие перевода.

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