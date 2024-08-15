Чехия выделит дотации на языковые курсы для студентов — Finance.ua

Чехия выделит дотации на языковые курсы для студентов Сегодня 20:23 — Мир

Чехия выделит дотации на языковые курсы для студентов

Уже второй год Чехия поддерживает языковую программу для украинских мигрантов, целью которой является облегчение их интеграции и доступа к образованию в чешских вузах. На проект выделено 14 миллионов крон.

Об этом сообщило Министерство образования, молодежи и спорта Чехии, пишет Radio Prague International.

Этот проект является ключевой частью программы гуманитарной и стабилизационной помощи Украине на 2023−2025 годы.

Читайте также Сколько Чехия зарабатывает на украинских беженцах

Цель проекта — поддержка интеграции украинских мигрантов с временной защитой или визой толерантности путем языкового образования и развития языковых способностей в чешском языке общего и профессионального направления, что дало бы возможность для их потенциального поступления в публичные высшие школы на чешскоязычные образовательные программы, пояснили в министерстве.

Что известно о проекте

В рамках проекта будут проведены три курса минимально по 660 академических часов каждый.

Каждый курс будет состоять из 12—18 участников, которые получат стипендию по 16 тысяч крон в месяц (при посещении минимально 70% учебных часов). Курсы будут проводиться с 1 октября 2024 года по 31 августа 2025-го.

За дотацией на проведение таких курсов могут обращаться публичные вузы, которые в предыдущие годы, в 2021—2023 годах, уже проводили языковую и профессиональную подготовку иностранцев в объеме не менее 400 часов за семестр.

Отметим, по данным Чешского статистического управления на конец прошлого года, в чешских вузах обучалось 6780 студентов — граждан Украины (не только беженцев).

При пересечении границы на автомобиле, не забывайте о Зеленой карте. Это обязательный документ для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка, но для выезда за пределы страны. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.