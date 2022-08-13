Как украинцам получить грин-карту в США 2022 — Finance.ua

Как украинцам получить грин-карту в США 2022 Сегодня 14:00 — Личные финансы

Как украинцам получить грин-карту в США 2022

Green Card — это документ, позволяющий человеку из другой страны постоянно проживать в США на законных основаниях без гражданства. Получить грин-карту стремится каждый желающий переехать в США.

Сделать это можно несколькими способами, однако самый популярный — лотерея, которую ежегодно проводит Государственный департамент США, пишут Факты ICTV.

Официально лотерея называется Программа диверсификационных иммиграционных виз.

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Интересно, что выиграть грин-карту может каждый, ведь победитель определяется с помощью генератора, то есть это независимый и честный конкурс.

Что дает грин-карта

Этот документ имеет вид пластиковой карты. Выдается она только тем людям, которые не являются гражданами Америки. Преимущества грин-карты:

право на ПМЖ;

право на обучение;

право на легальную работу и официальное трудоустройство в Америке;

возможность свободно пересекать границы;

право уезжать из США на срок до шести месяцев, а затем возвращаться;

возможность открывать бизнес (кроме политической деятельности);

право на оформление страхования;

возможность получать пенсию и другие социальные выплаты (после десяти лет трудового стажа);

возможность брать кредиты;

без визы путешествовать в Канаду, Ямайку, Мексику, Доминиканскую Республику и т.д.

У Грин-карты срок действия — 10 лет, после чего ее нужно продлевать.

Требования к претендентам

Чтобы принять участие в лотерее, нужно соответствовать требованиям конкурса. Прежде всего нужно быть выходцем из стран с исторически низким уровнем иммиграции в США.

Украина в этот список входит.

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Также каждый претендент должен иметь законченное среднее образование или двухлетний трудовой стаж за последние пять лет, который требует не менее двух лет профессионально-технической подготовки.

Перечень допускаемых профессий можно просмотреть по ссылке на сайте Министерства труда США.

Как принять участие в лотерее

Первое, что нужно сделать — пройти регистрацию на официальном сайте . Однако сайт не станет активным до дня и времени старта подачи заявок.

Вам необходимо указать персональные данные, включая информацию о членах семьи, контакты и добавить фотографии.

Строгие требования касаются фото — они должны быть сделаны за последние шесть месяцев. Также нужно будет добавить фото своих мужа или жены и детей.

Подробные требования к фотографиям можно просмотреть здесь

В 2022 году иммиграционная визовая лотерея называется DV-2024. Официальные даты, когда посылать заявку для участия в лотерее DV-2024, еще не обнародовали.

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Однако один претендент может посылать только одну заявку на участие в розыгрыше грин-карты. Если вы пришлете ее дважды, вас отстранят.

Заявку следует подать в виде электронной регистрационной формы на указанном сайте программы.

После регистрации обязательно следует сохранить присвоенный персональный номер. Именно благодаря нему можно будет зайти в систему и узнать о выигрыше.

Если вы выиграли — как действовать

В случае выигрыша во время проверки статуса заявки система переведет на страницу подтверждения, где вы получите инструкции по оформлению иммиграционных документов.

После выигрыша необходимо заполнить форму DS-260. Там вам нужно будет ввести номер вашего дела о DV, чтобы получить доступ и обновить информацию о себе и своей семье, которую вы указали в первой записи.

Отправив электронную форму DS-260, вам нужно распечатать подтверждение.

Далее вам следует собрать пакеты документов , а также пройти собеседование в Посольстве или Консульстве США.

Также вам нужно пройти медицинское освидетельствование. Вы должны предоставить и доказательства того, что после иммиграции не станете обузой для государства.

Отказ может произойти, если у вас существенные проблемы со здоровьем или являетесь фигурантом преступлений. Еще один вариант отказа, если у вас была депортация или вы нелегально проживали в Штатах.

Сколько стоит лотерея

Участие в программе бесплатное, однако претенденты должны уплатить консульский сбор за обработку документов и получение диверсификационной визы (грин-карты).

Сумма составляет около $330.

Факти По материалам:

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