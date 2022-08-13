Как украинцам получить грин-карту в США 2022 — Finance.ua
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Как украинцам получить грин-карту в США 2022

Личные финансы
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Как украинцам получить грин-карту в США 2022
Как украинцам получить грин-карту в США 2022
Green Card — это документ, позволяющий человеку из другой страны постоянно проживать в США на законных основаниях без гражданства. Получить грин-карту стремится каждый желающий переехать в США.
Сделать это можно несколькими способами, однако самый популярный — лотерея, которую ежегодно проводит Государственный департамент США, пишут Факты ICTV.
Официально лотерея называется Программа диверсификационных иммиграционных виз.
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Интересно, что выиграть грин-карту может каждый, ведь победитель определяется с помощью генератора, то есть это независимый и честный конкурс.

Что дает грин-карта

Этот документ имеет вид пластиковой карты. Выдается она только тем людям, которые не являются гражданами Америки. Преимущества грин-карты:
  • право на ПМЖ;
  • право на обучение;
  • право на легальную работу и официальное трудоустройство в Америке;
  • возможность свободно пересекать границы;
  • право уезжать из США на срок до шести месяцев, а затем возвращаться;
  • возможность открывать бизнес (кроме политической деятельности);
  • право на оформление страхования;
  • возможность получать пенсию и другие социальные выплаты (после десяти лет трудового стажа);
  • возможность брать кредиты;
  • без визы путешествовать в Канаду, Ямайку, Мексику, Доминиканскую Республику и т.д.
У Грин-карты срок действия — 10 лет, после чего ее нужно продлевать.

Требования к претендентам

Чтобы принять участие в лотерее, нужно соответствовать требованиям конкурса. Прежде всего нужно быть выходцем из стран с исторически низким уровнем иммиграции в США.
Украина в этот список входит.
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Также каждый претендент должен иметь законченное среднее образование или двухлетний трудовой стаж за последние пять лет, который требует не менее двух лет профессионально-технической подготовки.
Перечень допускаемых профессий можно просмотреть по ссылке на сайте Министерства труда США.

Как принять участие в лотерее

Первое, что нужно сделать — пройти регистрацию на официальном сайте. Однако сайт не станет активным до дня и времени старта подачи заявок.
Вам необходимо указать персональные данные, включая информацию о членах семьи, контакты и добавить фотографии.
Строгие требования касаются фото — они должны быть сделаны за последние шесть месяцев. Также нужно будет добавить фото своих мужа или жены и детей.
Подробные требования к фотографиям можно просмотреть здесь.
В 2022 году иммиграционная визовая лотерея называется DV-2024. Официальные даты, когда посылать заявку для участия в лотерее DV-2024, еще не обнародовали.
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Однако один претендент может посылать только одну заявку на участие в розыгрыше грин-карты. Если вы пришлете ее дважды, вас отстранят.
Заявку следует подать в виде электронной регистрационной формы на указанном сайте программы.
После регистрации обязательно следует сохранить присвоенный персональный номер. Именно благодаря нему можно будет зайти в систему и узнать о выигрыше.

Если вы выиграли — как действовать

В случае выигрыша во время проверки статуса заявки система переведет на страницу подтверждения, где вы получите инструкции по оформлению иммиграционных документов.
После выигрыша необходимо заполнить форму DS-260. Там вам нужно будет ввести номер вашего дела о DV, чтобы получить доступ и обновить информацию о себе и своей семье, которую вы указали в первой записи.
Отправив электронную форму DS-260, вам нужно распечатать подтверждение.
Далее вам следует собрать пакеты документов, а также пройти собеседование в Посольстве или Консульстве США.
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Также вам нужно пройти медицинское освидетельствование. Вы должны предоставить и доказательства того, что после иммиграции не станете обузой для государства.
Отказ может произойти, если у вас существенные проблемы со здоровьем или являетесь фигурантом преступлений. Еще один вариант отказа, если у вас была депортация или вы нелегально проживали в Штатах.

Сколько стоит лотерея

Участие в программе бесплатное, однако претенденты должны уплатить консульский сбор за обработку документов и получение диверсификационной визы (грин-карты).
Сумма составляет около $330.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Факти
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