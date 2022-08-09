США выделяют дополнительные $4,5 млрд финансовой помощи Украине — Finance.ua
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США выделяют дополнительные $4,5 млрд финансовой помощи Украине

Казна и Политика
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США выделяют дополнительные $4,5 млрд финансовой помощи Украине
США выделяют дополнительные $4,5 млрд финансовой помощи Украине
Агентство США по международному развитию (USAID) в понедельник объявило о выделении правительству Украины дополнительных 4,5 миллиарда долларов через механизм Всемирного банка.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что финансирование USAID будет поступать в правительство Украины траншами. Первый из них в размере 3 миллиардов долларов ожидается в августе.
Предыдущие транши помощи Украине со стороны агентства составляют 1,3 миллиарда долларов в июне и 1,7 миллиарда долларов в июле. Таким образом, общая поддержка бюджета Украины со стороны США с начала полномасштабного вторжения рф составит 8,5 миллиарда долларов.
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Средства США должны помочь украинскому правительству оказывать базовые услуги, в том числе социальную и финансовую помощь населению, детям с ограниченными возможностями и миллионам внутренне перемещенных лиц.
В USAID отметили, что бюджетная поддержка США позволила правительству Украины поддерживать поставки газа и электроэнергии в больницы, школы и другую критическую инфраструктуру и доставлять срочно необходимые гуманитарные грузы гражданам. Также средства пошли на выплаты врачам, учителям и другим бюджетным работникам.
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Агентство отмечает, что Всемирный банк вместе со сторонними наблюдательными органами принял надежные меры, чтобы убедиться, что средства будут направляться по назначению.

Справка Finance.ua:

  • в июле Палата представителей США приняла законопроект об оборонном бюджете США на 2023 год, предусматривающий выделение 1 млрд долларов для обеспечения безопасности Украины;
  • Евросоюз намерен до сентября согласовать новый пакет финансовой помощи для Украины. Он составит около 8 млрд евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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