Правительство призывает МВФ к новой программе сотрудничества — Finance.ua

Правительство призывает МВФ к новой программе сотрудничества Сегодня 10:49 — Казна и Политика

Правительство призывает МВФ к новой программе сотрудничества

Правительство Украины предлагает активизировать совместную работу по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Сообщил об этом во время беседы с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером. Вооруженные силы Украины противостоят агрессии россии и защищают весь цивилизованный мир», — написал он в телеграм.

Шмыгаль добавил, что правительство со своей стороны работает над усилением экономической устойчивости государства, а также готовится к самому сложному отопительному сезону, начало грантовые программы стимулирования предпринимательства и поддерживает людей.

«Украина и МВФ имеют давнюю историю отношений. Рассчитываем на усиление сотрудничества», — подчеркнул глава украинского правительства.

Ранее глава Нацбанка Кирилл Шевченко уточнял, что Украина рассчитывает на новую программу сотрудничества с МВФ в размере $15-20 млрд.

Ежемесячный дефицит госбюджета страны в настоящее время из-за войны составляет около $5 млрд без учета необходимости дополнительного импорта газа. По словам министра финансов Сергея Марченко, с начала войны Украина получила $12,7 млрд внешней поддержки и ведет переговоры о еще $14 млрд. По его словам, в июне было получено $4,4 млрд, в июле — $1,7 млрд, тогда как в августе планируется $6 млрд и в сентябре — $4,7 млрд.

«Октябрь и последующие месяцы зависят от результата переговоров с нашими партнерами и МВФ», — сказал глава Минфина в недавнем интервью УНИАН.

По данным агентства «Интерфакс-Украина», обсуждение вопроса о новой программе с МВФ осложняется трудностями макропрогнозирования и структурирования программы во время войны и превышением лимитов по квоте.

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