Минюст США просит о более широких полномочиях для ареста активов российских олигархов в пользу Украины — Finance.ua

Минюст США просит о более широких полномочиях для ареста активов российских олигархов в пользу Украины Сегодня 16:16 — Мир

Минюст США просит о более широких полномочиях для ареста активов российских олигархов в пользу Украины

Министерство юстиции добивается от Конгресса более широких полномочий для ареста активов российских олигархов как средство давления на москву.

Об этом заявил один из ведущих прокуроров министерства, передает «Голос Америки».

В своих показаниях Судебному комитету Сената Эндрю Адамс, возглавляющий целевую группу KleptoCapture Министерства юстиции по отслеживанию активов, заявил, что Конгресс должен разрешить прокурорам конфисковать активы, используемые для обхода санкций, а не только доходы от обхода санкций.

Читайте также В Еврокомиссии предложили альтернативу конфискации российских активов

Адамс также сказал, что срок давности в отношении некоторых финансовых преступлений — таких как отмывание денег — должен быть удвоен до 10 лет, чтобы дать прокурорам «время проследить за деньгами».

Показания Адамса прозвучали в тот момент, когда Конгресс рассматривает законодательство, позволяющее направить доходы от конфискованных российских активов в помощь народу Украины.

Читайте также Минюст разрабатывает международный договор о возмещении причиненного рф ущерба из-за конфискации ее активов

Целевая группа была создана в марте, чтобы расширить возможности США по наказанию богатых россиян, которых Вашингтон обвиняет в том, что они позволили президенту россии владимиру путину развязать агрессивную войну в Украине.

С тех пор прокуроры получили ордера на арест двух яхт, принадлежащих попавшим под санкции россиянам и самолетов, принадлежащих миллиардеру Роману Абрамовичу, а также других активов.

Прежде чем эти активы могут быть ликвидированы, прокуроры должны получить ордер на безвозвратную конфискацию, которая часто происходит во время длительных судебных тяжб.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.