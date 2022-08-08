Сенат США принял законопроект для снижения инфляции — Finance.ua

Сенат США принял законопроект для снижения инфляции Сегодня 10:32 — Мир

Сенат США принял законопроект для снижения инфляции

Сенат США одобрил масштабный законопроект на $430 млрд, направленный на борьбу с инфляцией, а также изменением климата. Он предусматривает снижение цен на лекарства и некоторых налогов.

Об этом сообщает Голос Америки.

«После 27-часовых дебатов и попыток республиканцев сорвать принятие законопроекта Сенат одобрил „Закон о снижении инфляции“, при голосовании по партийной линии 51-50», — говорится в сообщении.

Законопроект, в частности, направлен на сокращение выбросов углекислого газа и переход потребителей на «зеленую» энергию. Кроме того, он предусматривает снижение стоимости лекарств для пожилых людей, а также усиление контроля над налогами для корпораций и богатых.

Напомним, ранее Джо Байден анонсировал законопроект «Восстановить лучше, чем было». Он предусматривает инвестиции в размере $433 млрд в течение 10 лет, которые должны быть полностью оплачены за счет закрытия налоговых лазеек для самых богатых американцев и корпораций.

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Фінансовий клуб По материалам:

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