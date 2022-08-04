Банк Англии прогнозирует рекордное повышение ставки из-за роста инфляции — CNBC — Finance.ua
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Банк Англии прогнозирует рекордное повышение ставки из-за роста инфляции — CNBC

Фондовый рынок
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Банк Англии прогнозирует рекордное повышение ставки из-за роста инфляции — CNBC
Банк Англии прогнозирует рекордное повышение ставки из-за роста инфляции — CNBC
Банк Англии прогнозирует наибольшее за 27 лет повышение ставки из-за стремительного роста инфляции.
Об этом пишет CNBC.
Руководитель финучреждения Эндрю Бейли считает, что Комитет по денежно-кредитной политике банка может повысить ставки сразу на 50 базисных пунктов. Это должно вернуть инфляцию до 2%. Сейчас инфляция страны достигла 9,4% — своего 40-летнего максимума.
Аналитик Джеймс Смит подчеркнул, что рынок уже снизил ожидания по банковской ставке с 3,5% до 2,9%. Однако все еще ожидается два повышения до декабря, а также еще немного после этого срока.
Эксперт также отметил, что банк даст «сигналы» в четверг 4 августа. По его мнению, такая инфляционная политика банка усугубит негативные риски для экономики, которая и без того замедляется.
Напомним, в июне Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозировала, что Великобритания пострадает в 2023 году больше всего среди стран G20 (за исключением россии) — в 2023 году по прогнозу страна продемонстрирует нулевой рост экономики после роста на 3,6% в 2022 году.
По материалам:
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