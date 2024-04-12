Как российские государственные активы могут принести Киеву десятки миллиардов — Finance.ua

Как российские государственные активы могут принести Киеву десятки миллиардов Сегодня 18:36

Согласно новому предложению США, Украина может получить десятки миллиардов евро через выпуск облигаций или займы под залог замороженных российских активов, хранящихся в ЕС, сообщает Financial Times.

Об этом пишет www.euronews.com

Война идет уже третий год, а ее конца не видно. Киеву нужно дополнительно 34,45 млрд евро для финансирования обороны в 2024 году.

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Несмотря на то, что лидеры ЕС недавно договорились о 50 миллиардах евро финансовой поддержки для Украины до 2027 года, дополнительную помощь США и ЕС становится все труднее протолкнуть, поэтому западные чиновники стремятся получить больше средств для Украины, используя российские активы на сумму 260 миллиардов евро, замороженных после начала войны в феврале 2022 года.

У политиков США и ЕС нет единого подхода к тому, как использовать хранящиеся в Европе замороженные активы для поддержки Украины.

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Вашингтон был полностью за конфискацию и передачу средств Киеву для финансирования его обороны и реконструкции, но официальные лица ЕС предпочитают использовать доходы, полученные только от российских активов, чтобы не оставить сомнений в соблюдении международного права и избежать каких-либо потрясений на финансовых рынках.

Однако вместо перечисления процентов из российских резервов, которые могут составить 3,85 миллиарда евро прибыли с начала войны, по данным FT, у США есть новое предложение о том, как эти средства могут получить больше в форме кредиту для Украины.

«Мы находимся на том этапе, когда нам следует изучить все возможные пути для максимизации ценности обездвиженных резервов для Украины», — процитировал Ф. Т. Дейлип Сингх, заместитель советника США по национальной безопасности по международной экономике, выступая в Киеве в среду.

Он добавил, что предложение США будет предусматривать перенос «нынешней стоимости будущего потока процентов на иммобилизованные активы, либо через облигации, либо через заем».

Выпуск облигаций или заем под будущие доходы от российских активов может принести примерно 30−40 миллиардов евро в течение следующих 10 лет, в зависимости от будущих процентных ставок.

Остается открытым вопрос, как отметили FT официальные лица ЕС, что произойдет с облигациями, обеспеченными 10-летними выплатами процентов по конфискованным российским активам, если бы война закончилась ранее, и эти активы были возвращены Москве.

Одно из решений могло бы заключаться в том, что страны G7 подкрепили облигации государственными гарантиями — прозвучала другая идея от неизвестных официальных лиц, которую цитирует СМИ.

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