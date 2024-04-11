Европарламент отказался утверждать бюджет Совету ЕС, пока Украине не дадут минимум семь Patriot — Finance.ua

Европарламент отказался утверждать бюджет Совету ЕС, пока Украине не дадут минимум семь Patriot Сегодня 17:15 — Мир

Европарламент отказался утверждать бюджет Совету ЕС, пока Украине не дадут минимум семь Patriot

Европарламент на пленарном заседании в Брюсселе отказался утверждать бюджет Европейского Совета, пока не поддержит Украину дополнительными системами ПВО Patriot, острую потребность в которых украинский президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел озвучивали на прошлой неделе.

Об этом решении сообщил на своей странице в сети Х литовский депутат Андрюс Кубилюс.

«Европейский парламент приостановил решение о финансировании Совета ЕС из-за срыва поставок систем Patriot в Украину», — написал Кубилюс.

Ранее соответствующее предложение внес в сессионный зал бельгийский депутат Ги Верхофстадт.

«Вы все видите, что за последние 20 дней количество российских атак на крупнейшие города Украины стремительно выросло — под ударом госпитали, электростанции, жилые здания. Мне кажется скандальным, что Европейский Совет, говоря, что открывает двери для Украины, в то же время даже не способен в такой срочной ситуации решить вопрос и отправить определенное количество противоракетных систем в Украину. В общей сложности есть 100 таких систем. Они просят 7, чтобы защитить свои города», — заявил в своем выступлении, опубликованном в сети Х , Верхофстадт.

Он предложил перенести рассмотрение вопроса о финансировании институтов Совета на следующее заседание в Страсбурге.

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Укрінформ По материалам:

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