Европарламент отказался утверждать бюджет Совету ЕС, пока Украине не дадут минимум семь Patriot — Finance.ua
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Европарламент отказался утверждать бюджет Совету ЕС, пока Украине не дадут минимум семь Patriot

Мир
25
Европарламент отказался утверждать бюджет Совету ЕС, пока Украине не дадут минимум семь Patriot
Европарламент отказался утверждать бюджет Совету ЕС, пока Украине не дадут минимум семь Patriot
Европарламент на пленарном заседании в Брюсселе отказался утверждать бюджет Европейского Совета, пока не поддержит Украину дополнительными системами ПВО Patriot, острую потребность в которых украинский президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел озвучивали на прошлой неделе.
Об этом решении сообщил на своей странице в сети Х литовский депутат Андрюс Кубилюс.
«Европейский парламент приостановил решение о финансировании Совета ЕС из-за срыва поставок систем Patriot в Украину», — написал Кубилюс.
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Ранее соответствующее предложение внес в сессионный зал бельгийский депутат Ги Верхофстадт.
«Вы все видите, что за последние 20 дней количество российских атак на крупнейшие города Украины стремительно выросло — под ударом госпитали, электростанции, жилые здания. Мне кажется скандальным, что Европейский Совет, говоря, что открывает двери для Украины, в то же время даже не способен в такой срочной ситуации решить вопрос и отправить определенное количество противоракетных систем в Украину. В общей сложности есть 100 таких систем. Они просят 7, чтобы защитить свои города», — заявил в своем выступлении, опубликованном в сети Х, Верхофстадт.
Он предложил перенести рассмотрение вопроса о финансировании институтов Совета на следующее заседание в Страсбурге.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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