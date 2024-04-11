россияне полностью уничтожили Трипольскую ТЭС — «Центрэнерго» — Finance.ua
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россияне полностью уничтожили Трипольскую ТЭС — «Центрэнерго»

Энергетика
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россияне полностью уничтожили Трипольскую ТЭС — «Центрэнерго»
россияне полностью уничтожили Трипольскую ТЭС — «Центрэнерго»
В результате массированной ракетной атаки россияне в ночь на 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.
Об этом сообщил глава наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» Андрей Гота в комментарии информационному агентству «Интерфакс-Украина».
По его словам, все работники, которые были на смене во время обстрелов, живы. В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. На предприятии продолжаются работы по локализации огня.
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Отмечается, что в настоящее время ПАО «Центрэнерго» потеряло 100% генерации.
Напомним, в результате массированной ракетной атаки рф в ночь на 11 апреля повредила подстанции «Укрэнерго» и объекты генерации в Одесской, Запорожской, Львовской, Харьковской и Киевской областях.
Во время ракетной атаки 11 апреля россия атаковала две теплоэлектростанции компании ДТЭК — серьезно повреждено оборудование предприятий.
22 марта была разрушена Змиевская ТЭС, крупнейшая станция в Харьковской области и одна из крупнейших в Украине.
По материалам:
Економічна Правда
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