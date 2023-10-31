россия атаковала украинскую ТЭС в прифронтовом регионе — есть серьезные повреждения
Страна-террорист россия вчера, 30 октября, атаковала одну из теплоэлектростанций компании ДТЭК в прифронтовой области. Это произошло вечером.
В результате террористического обстрела было серьезно повреждено оборудование. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
Из-за российского удара без света и воды остались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией. При этом обошлось без пострадавших.
«Сразу после прекращения обстрелов энергетики ДТЭК приступили к активной работе по устранению последствий. Сейчас они прилагают все усилия для скорейшего возобновления энергоснабжения в домах украинцев», — добавили в компании.
Читайте также: Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии
Ранее член парламентского Комитета по энергетике народный депутат Сергей Нагорняк рассказал, что отключение электроэнергии в Украине возможно уже в ноябре даже без массированных российских атак на инфраструктуру. Речь идет о плановых отключениях в регионах, а глобальный блэкаут в стране вряд ли произойдет даже при обстреле энергетики.
Однако украинцам необходимо подготовиться к периодическому отсутствию света. По словам Нагорняка, плановые отключения в ноябре могут начаться из-за дефицита электроэнергии, ведь изменится погода.
Как сообщалось ранее, россия во время прошлогодних обстрелов повредила 270 объектов энергетики в Украине. Это составляет около 50% всей энергосистемы страны. В первый «сезон» таких атак нанесли ущерб на $9 млрд.
Поделиться новостью