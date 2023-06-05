Как российская агрессия изменила портрет украинцев в Польше - исследование — Finance.ua

Как российская агрессия изменила портрет украинцев в Польше - исследование Сегодня 11:25 — Личные финансы

Как российская агрессия изменила портрет украинцев в Польше - исследование

Массовый наплыв военных беженцев в Польшу, а также возвращение части украинских мужчин для обороны Украины изменили портрет граждан Украины, проживавших в Польше. В то же время стабильно высокий показатель профессиональной активизации — почти 80% прибывших до вторжения граждан Украины, а также беженцев из Украины трудоустроены.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Миграционной платформой EWL, Фондом EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Значительное преимущество женщин

По сравнению с 2021 годом изменилась гендерная структура респондентов — почти вдвое снизился процент мужчин из Украины (с 57% до 31%).

Исследование показало, что 67% граждан Украины, ныне проживающих в Польше, — женщины. Причина — из-за полномасштабного вторжения 92% приехавших в Польшу военных беженцев составляют женщины.

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Данные исследования свидетельствуют, что в течение полутора лет изменился возрастной состав взрослых украинцев в Польше. Это преимущественно молодые люди, почти половина из которых (49%) моложе 36 лет. Выросло количество украинцев в возрасте 18−25 лет (23% в 2023 году против 16% в 2021 году), а старше 45 лет — уменьшилось (12% в 2023 году против 23% в 2021 году).

Эксперты подчеркивают, что это важные данные для украинской экономики, для которой ключевую роль играет отток молодых людей — мобильных и готовых трудоустроиться — и теперь они могут реализовать себя в Польше.

Согласно результатам исследования, больше всего украинских граждан приехало в Польшу из северной Украины — региона, где было отражено нападение российских оккупантов и которому был нанесен существенный ущерб. По сравнению с 2021 годом процент уроженцев этих территорий вырос на 8 процентных пунктов (35% против 27%).

Высокий уровень профессиональной активизации

Подавляющее большинство, 78% граждан Украины, проживающих в Польше, трудоустроились. Учитывая значительную часть беженцев войны в этой группе, показатель следует считать чрезвычайно высоким.

Процент занятости на 12 процентных пунктов выше среди людей, приехавших в Польшу до начала полномасштабной войны (83% против 71% среди военных беженцев). Это связано с приобретенным ранее опытом работы в Польше и более устойчивой позицией довоенных мигрантов на польском рынке труда.

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Однако высокий уровень занятости граждан Украины свидетельствует об их интеграции с польским рынком труда, на что в значительной степени повлиял т.н. «специальный закон» (с марта 2022 г.), позволяющий гражданам Украины находиться и работать в Польше на более выгодных условиях — по упрощенной системе трудоустройства без получения специальных разрешений на работу.

Худшее знание польского языка и образование

Согласно исследованию, среди беженцев больше граждан Украины с высшим и незаконченным высшим образованием (69%), чем среди довоенных мигрантов (46%). Причиной, в частности, является предвоенный спрос польской экономики на работников профессий с профессионально-техническим образованием и совсем другой тип миграции, обусловленный войной в Украине.

Следует отметить, что с декабря 2021 года доля граждан Украины, проживающих в Польше, с высшим и незаконченным высшим образованием уменьшилась на 1/5, а с профессионально-техническим образованием — выросла на 1/3.

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С 46% до 35% снизился процент граждан Украины, хорошо и очень хорошо знающих польский язык. Причиной является преимущественно плохое владение польским языком среди военных беженцев (только 14% заявляют, что владеют польским языком как минимум на хорошем уровне). С другой стороны, среди довоенных мигрантов уровень знающих польский все еще высок (49%), а по сравнению с 2021 годом — даже выше.

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