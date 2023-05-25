Сколько украинцев работает в Польше: адаптация и места работы — Finance.ua

Сколько украинцев работает в Польше: адаптация и места работы Сегодня 20:05 — Личные финансы

Сколько украинцев работает в Польше: адаптация и места работы

Согласно исследованию аналитического центра Gremi Personal, более 80% польских компаний трудоустраивают граждан Украины.

У более чем трети компаний доля трудоустроенных украинцев колеблется в пределах 10−20% от общего количества персонала. Опрос показал, что 43% респондентов отметили в своих ответах, что украинцы в их компаниях работают как на высококвалифицированных, так и низкоквалифицированных должностях.

Почти пятая часть компаний (18%) трудоустраивает высококвалифицированных граждан Украины. Столько же компаний декларируют, что нанимают неквалифицированных украинских работников.

Адаптация

Большинство респондентов (66%) заявили, что работники из Украины быстро адаптировались к новым условиям работы и не испытывали трудностей с акклиматизацией. В случае 7% компаний граждане Украины испытали такие трудности, но в незначительной степени, и только 2% - в значительной степени.

Граждане Украины сейчас составляют почти 10 процентов польского населения, из которых более 7 процентов трудоспособны.

Напомним, ТОП-10 самых популярных специальностей на рынке труда (средние месячные зарплаты подсчитаны при условии шестидневной рабочей недели):

Справка Finance.ua:

Позитивные изменения ожидают украинцев, которые находятся с детьми в Польше. Со следующего года беженцы смогут получать увеличенное пособие на ребенка по программе «500+». Выплаты возрастут до 800 злотых в месяц.

Средний уровень оплаты труда сезонных работники в Польше в первой половине 2023 г. вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Это связано с повышением минимальной зарплаты до 3410 злотых в месяц (30 200 грн).



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uamedia По материалам:

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