Президент Польши подписал закон о продлении пребывания украинских беженцев — Finance.ua

Президент Польши подписал закон о продлении пребывания украинских беженцев
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о продлении легального пребывания беженцев из Украины.
Об этом сообщается на сайте президента Польши.
Легальное пребывание продлевается до 31 августа 2024 года, а для обучающихся или сдающих экзамены — до 30 сентября 2024 года. Последнее также распространяется на родителей или опекунов указанных лиц, если они несовершеннолетние.
Справка Finance.ua:
В 2022 году гражданство Польши получили около 10 000 человек, в 2021 году эта цифра была еще меньше — 7,5 тысячи. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita. Среди лидеров, кому президент Польши предоставил гражданство:
- украинцы — 5 200;
- белорусы — 2 985;
- россияне — 405.
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