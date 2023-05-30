Президент Польши подписал закон о продлении пребывания украинских беженцев — Finance.ua

Президент Польши подписал закон о продлении пребывания украинских беженцев Сегодня 16:45

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о продлении легального пребывания беженцев из Украины.

Об этом сообщается на сайте президента Польши.

Легальное пребывание продлевается до 31 августа 2024 года, а для обучающихся или сдающих экзамены — до 30 сентября 2024 года. Последнее также распространяется на родителей или опекунов указанных лиц, если они несовершеннолетние.

Справка Finance.ua:

В 2022 году гражданство Польши получили около 10 000 человек, в 2021 году эта цифра была еще меньше — 7,5 тысячи. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita. Среди лидеров, кому президент Польши предоставил гражданство:

украинцы — 5 200;

белорусы — 2 985;

россияне — 405.

uamedia По материалам:

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