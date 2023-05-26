Сколько денег экономят украинцы в Польше: исследование — Finance.ua

Сколько денег экономят украинцы в Польше: исследование Сегодня 10:02 — Личные финансы

Сколько денег экономят украинцы в Польше: исследование

В Польше проживает около 2 миллионов украинцев. Половина из них прибыли в поисках убежища от войны в Украине и большинство уже смогли трудоустроиться. Сколько денег остается у украинцев в этой стране после всех трат на жизнь, рассказали эксперты миграционной платформы EWL.

Об исследовании. В новом исследовании «Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы» EWL совместно с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета исследовали, как украинцы в Польше оценивают свое материальное положение и сколько у них остается денег после всех расходов на жизнь.

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Опрос граждан Украины, проживающих в Польше, проводился 4−13 марта 2023 года в более чем десяти польских городах. Участие в исследовании приняли 500 совершеннолетних граждан Украины — как довоенных мигрантов, так и беженцев.

Анкета опроса была разработана с учетом вопросов Министерства семьи и социальной политики Польши, Управления по делам иностранцев Польши и Бюро национальной безопасности Польши.

Каждый пятый украинец тратит все свои деньги

Результаты свидетельствуют, что более половины украинцев (55%) оценивают свое материальное положение как среднее. После оплаты всех расходов, связанных с пребыванием в Польше, у граждан Украины остается в среднем 961 злотый в месяц (около 8500 грн).

Чуть больше экономят украинские мигранты, прибывшие в Польшу до полномасштабного вторжения. Сумма, которая у них остается ежемесячно, составляет около 1052 злотых (9300 грн), а у военных беженцев разница между зарплатой и расходами меньше четверти — около 826 злотых, то есть 7300 грн.

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Около 20% граждан Украины заявляют, что после оплаты всех месячных расходов на проживание в Польше у них остается 501−1000 злотых (4 400−8 850 грн). Такие сбережения удается делать:

13% военных беженцев;

24% довоенных мигрантов.

Тех, у кого остаются более ощутимые суммы, немного. Только 12% граждан Украины экономят более 2000 злотых в месяц (17 700 грн).

Все деньги тратят 18% граждан Украины. Почти у каждого пятого беженца ничего не остается после оплаты всех расходов на пребывание. А среди довоенных мигрантов таких — 15%.

Среди беженцев в Польше — немало представителей среднего класса

По результатам опроса эксперты отмечают интересный факт, что прибывшие в Польшу после полномасштабного вторжения украинские беженцы чаще оценивают свое материальное положение как хорошее (22%) на фоне мигрантов, которые приехали и начали работать в Польше до 24 февраля 2022 года (14%).

«Это свидетельствует о том, что в Польшу в связи с вторжением прибыли граждане Украины разного уровня достатка. Среди них многие представители среднего класса, бизнесмены, имеющие средства на проживание и определенную «финансовую подушку», — объясняет руководитель отдела легализации EWL Мария Кузенко.

Очень плохо оценивают свою материальную ситуацию только 1% украинцев в Польше. И только 1% беженцев считают ее очень хорошей.

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