До 53 тысяч гривен: для украинцев в Польше действуют две новые программы выплат — Finance.ua

До 53 тысяч гривен: для украинцев в Польше действуют две новые программы выплат Сегодня 12:36 — Личные финансы

До 53 тысяч гривен: для украинцев в Польше действуют две новые программы выплат

Украинские беженцы в разных городах Польши могут получить пособие до 6000 злотых. Эту сумму можно будет получить через 6 месяцев.

Две новые программы выплат начинает фонд PCPM (Польский центр международной помощи), сообщает yavp.pl.

Получить деньги от PCPM смогут беженцы из Украины, проживающие в Варшаве, Люблине, Белостоке, Щецине, Быдгоще, Торуне и окрестностях этих городов.

Выплаты по двум программам разнятся.

Программа 1

Первая программа предназначена для беженцев, которые приехали после 15 февраля 2023 года и отвечают всем трем критериям:

получили номер PESEL со статусом UKR;

не получали трехмесячных выплат ни от одной международной организации в Польше (710/610 злотых);

кто-то в семье имеет хотя бы одну категорию уязвимости: лица старшего возраста (60+), люди с инвалидностью, одинокие родители/опекуны семьи, беременные или кормящие матери, лица, требующие неотложного медицинского вмешательства или постоянного лечения.

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Такое пособие выдается на каждого человека в семье (до 4 человек). Заявитель будет получать по 710 злотых (6300 грн) в течение 3 месяцев, остальные члены семьи — по 610 злотых в месяц (максимум 2540 злотых (22 550 грн) для семьи из 4 человек). Продолжительность помощи — 3 месяца.

Программа 2

Вторая программа — поддержать тех, кто приехал после 24 февраля 2022 года, если они отвечают всем 3 условиям:

в настоящее время не получают 3-месячного пособия от какой-либо гуманитарной организации в Польше (в размере 710/610 злотых) и до сих пор не получали 6-месячное пособие от PCPM;

не получают ежемесячного социального пособия от польского государства (за исключением программы «500+» или других видов пособия до 200 злотых в месяц);

относятся к одной из уязвимых категорий: лице старше 60 лет, если они не проживают вместе с младшими членами семьи, люди с инвалидностью, с которыми проживает только один член семьи, люди с хроническими заболеваниями с максимум еще одним человеком в семье.

По этой программе можно получить по 1000 злотых человеку с категорией уязвимости в течение 6 месяцев. В общей сложности это 6000 злотых (53 тыс. грн).

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