Переселенцам в Польше выплатят 1400 злотых в месяц от Красного Креста: как получить — Finance.ua
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Переселенцам в Польше выплатят 1400 злотых в месяц от Красного Креста: как получить

Мир
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Переселенцам в Польше выплатят 1400 злотых в месяц от Красного Креста: как получить
Переселенцам в Польше выплатят 1400 злотых в месяц от Красного Креста: как получить
Украинцы, спасающиеся от войны в польском Познане, могут получить ежемесячную помощь от местного Красного Креста.
Об этом говорится на сайте организации.

Деньги для переселенцев в Польше

Помощь смогут получить украинцы, приехавшие в Познань после 1 октября прошлого года.
Сумма выплат зависит от количества членов семьи:
  • 1 420 злотых в месяц — для одного члена семьи;
  • 2 640 злотых в месяц — для двоих в семье;
  • 3 860 злотых в месяц — для трех членов семьи;
  • 5080 злотых в месяц — для четырех человек в семье;
  • 6300 злотых в месяц — для пяти и более членов семьи.
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Претендовать на помощь смогут люди, которые:
  • живут в плохих условиях;
  • имеют средний доход на семью менее 2450 злотых в месяц;
  • имеют на содержании хотя бы одного ребенка или пожилого человека;
  • сами являются пожилым человеком;
  • содержат хотя бы одного человека с инвалидностью.

Как оформить заявку на помощь

Чтобы получить помощь, нужно:
  • подготовить пакеты документов для всех членов семьи
  • установить приложение IFRC;
  • оформить учетный запрос;
  • добавить всех членов семьи, на которых должны выплатить помощь;
  • заполнить с мобильного приложения анкету-заявление;
  • добавить сканы или фотографии документов.
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По материалам:
evacuation.city
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