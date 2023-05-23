Переселенцам в Польше выплатят 1400 злотых в месяц от Красного Креста: как получить — Finance.ua

Переселенцам в Польше выплатят 1400 злотых в месяц от Красного Креста: как получить
Украинцы, спасающиеся от войны в польском Познане, могут получить ежемесячную помощь от местного Красного Креста.
Об этом говорится на сайте организации.
Деньги для переселенцев в Польше
Помощь смогут получить украинцы, приехавшие в Познань после 1 октября прошлого года.
Сумма выплат зависит от количества членов семьи:
- 1 420 злотых в месяц — для одного члена семьи;
- 2 640 злотых в месяц — для двоих в семье;
- 3 860 злотых в месяц — для трех членов семьи;
- 5080 злотых в месяц — для четырех человек в семье;
- 6300 злотых в месяц — для пяти и более членов семьи.
Претендовать на помощь смогут люди, которые:
- живут в плохих условиях;
- имеют средний доход на семью менее 2450 злотых в месяц;
- имеют на содержании хотя бы одного ребенка или пожилого человека;
- сами являются пожилым человеком;
- содержат хотя бы одного человека с инвалидностью.
Как оформить заявку на помощь
Чтобы получить помощь, нужно:
- подготовить пакеты документов для всех членов семьи
- установить приложение IFRC;
- оформить учетный запрос;
- добавить всех членов семьи, на которых должны выплатить помощь;
- заполнить с мобильного приложения анкету-заявление;
- добавить сканы или фотографии документов.
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