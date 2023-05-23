Переселенцам в Польше выплатят 1400 злотых в месяц от Красного Креста: как получить — Finance.ua

Переселенцам в Польше выплатят 1400 злотых в месяц от Красного Креста: как получить Сегодня 09:12 — Мир

Переселенцам в Польше выплатят 1400 злотых в месяц от Красного Креста: как получить

Украинцы, спасающиеся от войны в польском Познане, могут получить ежемесячную помощь от местного Красного Креста.

Деньги для переселенцев в Польше

Помощь смогут получить украинцы, приехавшие в Познань после 1 октября прошлого года.

Сумма выплат зависит от количества членов семьи:

1 420 злотых в месяц — для одного члена семьи;

2 640 злотых в месяц — для двоих в семье;

3 860 злотых в месяц — для трех членов семьи;

5080 злотых в месяц — для четырех человек в семье;

6300 злотых в месяц — для пяти и более членов семьи.

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Претендовать на помощь смогут люди, которые:

живут в плохих условиях;

имеют средний доход на семью менее 2450 злотых в месяц;

имеют на содержании хотя бы одного ребенка или пожилого человека;

сами являются пожилым человеком;

содержат хотя бы одного человека с инвалидностью.

Как оформить заявку на помощь

Чтобы получить помощь, нужно:

подготовить пакеты документов для всех членов семьи

установить приложение IFRC;

оформить учетный запрос;

добавить всех членов семьи, на которых должны выплатить помощь;

заполнить с мобильного приложения анкету-заявление;

добавить сканы или фотографии документов.

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