В Польше рассылают банковские карты для выплат украинским беженцам — Finance.ua

В Польше рассылают банковские карты для выплат украинским беженцам Сегодня 14:38 — Личные финансы

В Польше рассылают банковские карты для выплат украинским беженцам

Украинцы в Польше получат банковские карты для выплат от немецкого фонда Diakonie Katastrophenhilfe. Их рассылка по почте начнется после 22 мая.

Средства получат беженцы, подавшие заявления в марте 2023 года, сообщает yavp.pl.

Выплаты в 710 злотых (6250 грн) на заявителя и по 610 злотых (5370 грн) на каждого члена семьи в течение 3 месяцев будут получать 2500 семей беженцев в Польше.

Те, кому отправили банковские карты для получения денежной помощи, получат SMS-сообщения.

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После получения банковской карты нужно создать пароль на сайте sontse.org , тогда поступят средства. Карту можно будет использовать как для снятия наличных, так и для покупок в магазинах.

После окончания программы карты будут аннулированы, поэтому деньги важно вовремя потратить или снять в банкомате.

На этот раз финансовую помощь от фонда Diakonie Katastrophenhilfe получат около 2500 семей из Украины, отобранных во время второго этапа реализации проекта. Первая фаза выплат денежного пособия завершилась в январе 2023 года. Тогда финансовую помощь получили 7287 семей беженцев из Украины в Польше.

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