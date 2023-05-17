Возрастет на 300 злотых: Польша увеличивает размер пособия на ребенка — Finance.ua

Возрастет на 300 злотых: Польша увеличивает размер пособия на ребенка Сегодня 17:32 — Личные финансы

Возрастет на 300 злотых: Польша увеличивает размер пособия на ребенка

Позитивные изменения ожидают украинцев, которые находятся с детьми в Польше. Со следующего года беженцы смогут получать возросшее пособие на ребенка по программе «500+». Выплаты возрастут до 800 злотых в месяц.

Соответствующее заявление сделал председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Он пообещал, что помощь «500+» станет «800+» уже со следующего года. Детальнее о росте выплат и том, как украинцам оформить пособие на ребенка в Польше, читайте далее.

По словам Качиньского, с 1 января 2024 года размер пособия на ребенка возрастет на 300 злотых. При этом программа останется под старым названием. Условия получения выплат не изменятся. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что правительство рассмотрит эти предложения на следующем заседании.

Как украинцам оформить детское пособие в Польше

«‎500+» — это госпрограмма правительства Польши для поддержки семей с детьми. Сейчас она предусматривает ежемесячную выплату 500 злотых за каждого несовершеннолетнего ребенка в семье. После начала полномасштабной войны в Украине польские власти приняли специальный закон, позволивший украинским беженцам участвовать в этой программе.

Чтобы оформить пособие на ребенка, украинцам следует подать заявку в ZUS с помощью:

сайта PUE ZUS (или мобильного приложения mZUS);

портала Emp@tia;

банковских сервисов.

К заявлению необходимо приложить документ, подтверждающий законное проживание на территории страны. Это может быть, например:

карта побыта с отметкой «доступ к рынку труда»;

наличие PESEL со значком UKR;

вид на постоянное жительство;

решение о предоставлении статуса беженца и другие.

По официальным данным за 7 лет действия программы поддержки семей «500+» было выплачено более 220 миллиардов злотых.

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Телеканал 24 По материалам:

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