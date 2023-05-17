Возрастет на 300 злотых: Польша увеличивает размер пособия на ребенка — Finance.ua
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Возрастет на 300 злотых: Польша увеличивает размер пособия на ребенка

Личные финансы
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Возрастет на 300 злотых: Польша увеличивает размер пособия на ребенка
Возрастет на 300 злотых: Польша увеличивает размер пособия на ребенка
Позитивные изменения ожидают украинцев, которые находятся с детьми в Польше. Со следующего года беженцы смогут получать возросшее пособие на ребенка по программе «500+». Выплаты возрастут до 800 злотых в месяц.
Соответствующее заявление сделал председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Он пообещал, что помощь «500+» станет «800+» уже со следующего года. Детальнее о росте выплат и том, как украинцам оформить пособие на ребенка в Польше, читайте далее.
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По словам Качиньского, с 1 января 2024 года размер пособия на ребенка возрастет на 300 злотых. При этом программа останется под старым названием. Условия получения выплат не изменятся. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что правительство рассмотрит эти предложения на следующем заседании.

Как украинцам оформить детское пособие в Польше

«‎500+» — это госпрограмма правительства Польши для поддержки семей с детьми. Сейчас она предусматривает ежемесячную выплату 500 злотых за каждого несовершеннолетнего ребенка в семье. После начала полномасштабной войны в Украине польские власти приняли специальный закон, позволивший украинским беженцам участвовать в этой программе.
Чтобы оформить пособие на ребенка, украинцам следует подать заявку в ZUS с помощью:
  • сайта PUE ZUS (или мобильного приложения mZUS);
  • портала Emp@tia;
  • банковских сервисов.
К заявлению необходимо приложить документ, подтверждающий законное проживание на территории страны. Это может быть, например:
  • карта побыта с отметкой «доступ к рынку труда»;
  • наличие PESEL со значком UKR;
  • вид на постоянное жительство;
  • решение о предоставлении статуса беженца и другие.
По официальным данным за 7 лет действия программы поддержки семей «500+» было выплачено более 220 миллиардов злотых.
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По материалам:
Телеканал 24
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