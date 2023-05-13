Средняя оплата труда сезонных работников в Польше растет: ТОП-10 самых популярных специальностей (инфографика) — Finance.ua
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Средняя оплата труда сезонных работников в Польше растет: ТОП-10 самых популярных специальностей (инфографика)

Личные финансы
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Средняя оплата труда сезонных работников в Польше растет: ТОП-10 самых популярных специальностей (инфографика)
Средняя оплата труда сезонных работников в Польше растет: ТОП-10 самых популярных специальностей (инфографика)
Средний уровень оплаты труда сезонных работников в Польше в первой половине 2023 года вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Это связано с повышением минимальной зарплаты до 3410 злотых в месяц (30 200 грн).
Как сообщает аналитический центр Gremi Personal, с учетом налогов, минимальная зарплата составляет 23 474 грн.
Польша поднимает уровень минимальной зарплаты дважды в год, поэтому в июле этого года ставки увеличатся еще. Несмотря на значительный поток людей из Украины, в Польше количество вакансий больше, чем спрос на них. Самой популярной остается работа в гостинично-ресторанной сфере и уборке урожая.
ТОП-10 самых популярных специальностей на рынке труда (средние месячные зарплаты подсчитаны при условии шестидневной рабочей недели):
Средняя оплата труда сезонных работников в Польше растет: ТОП-10 самых популярных специальностей (инфографика)
Польша также приглашает украинцев и на постоянные работы, не связанные с сезонностью. Больше всего вакансий есть в сфере пищевой промышленности и логистике. За простейшую работу, которая не предполагает знания польского и особых навыков, предлагают от 30 000 грн.
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В агентстве также обращают внимание на изменение тенденции на рынке трудоустройства. Если весной прошлого года почти не было вакансий, то у украинцев уже есть возможность выбирать среди большого количества предложений. Эти обстоятельства мотивируют работодателей предоставлять как можно лучшие условия труда.
В настоящее время в Польше проживает около 2 млн украинцев, из них 1,5 млн получили статус временной защиты. Официально трудоустроени 739 тыс. украинцев.
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По материалам:
НВ
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