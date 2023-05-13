Средняя оплата труда сезонных работников в Польше растет: ТОП-10 самых популярных специальностей (инфографика) — Finance.ua

Средняя оплата труда сезонных работников в Польше растет: ТОП-10 самых популярных специальностей (инфографика) Сегодня 11:55 — Личные финансы

Средняя оплата труда сезонных работников в Польше растет: ТОП-10 самых популярных специальностей (инфографика)

Средний уровень оплаты труда сезонных работников в Польше в первой половине 2023 года вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Это связано с повышением минимальной зарплаты до 3410 злотых в месяц (30 200 грн).

Как сообщает аналитический центр Gremi Personal , с учетом налогов, минимальная зарплата составляет 23 474 грн.

Польша поднимает уровень минимальной зарплаты дважды в год, поэтому в июле этого года ставки увеличатся еще. Несмотря на значительный поток людей из Украины, в Польше количество вакансий больше, чем спрос на них. Самой популярной остается работа в гостинично-ресторанной сфере и уборке урожая.

ТОП-10 самых популярных специальностей на рынке труда (средние месячные зарплаты подсчитаны при условии шестидневной рабочей недели):

Польша также приглашает украинцев и на постоянные работы, не связанные с сезонностью. Больше всего вакансий есть в сфере пищевой промышленности и логистике. За простейшую работу, которая не предполагает знания польского и особых навыков, предлагают от 30 000 грн.

В агентстве также обращают внимание на изменение тенденции на рынке трудоустройства. Если весной прошлого года почти не было вакансий, то у украинцев уже есть возможность выбирать среди большого количества предложений. Эти обстоятельства мотивируют работодателей предоставлять как можно лучшие условия труда.

В настоящее время в Польше проживает около 2 млн украинцев, из них 1,5 млн получили статус временной защиты. Официально трудоустроени 739 тыс. украинцев.

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НВ По материалам:

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