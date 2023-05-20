В Польше начнут выдавать кредиты на жилье под 2% годовых — Finance.ua

В Польше начнут выдавать кредиты на жилье под 2% годовых Сегодня 19:21 — Кредит&Депозит

В Польше начнут выдавать кредиты на жилье под 2% годовых

Некоторые банки в Польше уже задекларировали готовность выдавать кредиты на жилье в рамках правительственной программы Pierwsze Mieszkanie, которая должна начать действовать с 1 июля 2023 года для тех, кто хочет приобрести свое первое жилье и при этом не переплачивать за банковские кредиты

Как сообщает Yavp.pl , правительственный законопроект о внедрении программы, предусматривающей предоставление ипотечных кредитов под 2% годовых, несколько дней назад поддержал Сенат Польши.

Пока одни банки еще ждут публикации подписанного законопроекта, где будут расписаны окончательные условия кредитования, другие уже декларируют готовность выдавать населению кредиты под 2% годовых. В частности, это сделали сегодня 6 учреждений: банк PKO BP, банк Pekao SA, Santander Bank, Alior Bank, Bank Ochrony Środowiska и Bank Polskiej Spółdzielczości.

В то же время такие учреждения как mBank, ING Bank Śląski, BNP Paribas Bank и банк Millennium пока «проявляют заинтересованность», а их окончательное решение о включении или невключении в свое предложение кредитов на жилье в рамках новой правительственной программы будет зависеть от деталей условий договора с Банком народного хозяйства (Bank Gospodarstwa Krajowego).

Напомним, что правительственная программа Pierwsze Mieszkanie должна начать действовать с 1 июля 2023 года.

1). Программа направлена исключительно на лиц в возрасте максимально 45 лет, которые никогда не имели своего жилья в Польше.

2). В течение 10 лет государство будет доплачивать банкам за ипотечный кредит, чтобы процентная ставка для получившего его составляла всего 2% (государство будет доплачивать разницу между фиксированной банковской ставкой по кредиту и двухпроцентной ставкой).

3). Максимальная сумма ипотечного кредита — 500 тыс. злотых, а для семей — 600 тыс. зл.

4). Максимальный вклад того, кто захочет стать участником программы, будет составлять 200 тысяч злотых.

5). Жилье, которое будет покупаться по программе Pierwsze Mieszkanie, может быть как с первичного, так и со вторичного рынка.

uamedia По материалам:

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