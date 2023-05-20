В Польше начнут выдавать кредиты на жилье под 2% годовых — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Польше начнут выдавать кредиты на жилье под 2% годовых

Кредит&Депозит
55
В Польше начнут выдавать кредиты на жилье под 2% годовых
В Польше начнут выдавать кредиты на жилье под 2% годовых
Некоторые банки в Польше уже задекларировали готовность выдавать кредиты на жилье в рамках правительственной программы Pierwsze Mieszkanie, которая должна начать действовать с 1 июля 2023 года для тех, кто хочет приобрести свое первое жилье и при этом не переплачивать за банковские кредиты.
Как сообщает Yavp.pl, правительственный законопроект о внедрении программы, предусматривающей предоставление ипотечных кредитов под 2% годовых, несколько дней назад поддержал Сенат Польши.
Пока одни банки еще ждут публикации подписанного законопроекта, где будут расписаны окончательные условия кредитования, другие уже декларируют готовность выдавать населению кредиты под 2% годовых. В частности, это сделали сегодня 6 учреждений: банк PKO BP, банк Pekao SA, Santander Bank, Alior Bank, Bank Ochrony Środowiska и Bank Polskiej Spółdzielczości.
В то же время такие учреждения как mBank, ING Bank Śląski, BNP Paribas Bank и банк Millennium пока «проявляют заинтересованность», а их окончательное решение о включении или невключении в свое предложение кредитов на жилье в рамках новой правительственной программы будет зависеть от деталей условий договора с Банком народного хозяйства (Bank Gospodarstwa Krajowego).
Напомним, что правительственная программа Pierwsze Mieszkanie должна начать действовать с 1 июля 2023 года.
1). Программа направлена исключительно на лиц в возрасте максимально 45 лет, которые никогда не имели своего жилья в Польше.
2). В течение 10 лет государство будет доплачивать банкам за ипотечный кредит, чтобы процентная ставка для получившего его составляла всего 2% (государство будет доплачивать разницу между фиксированной банковской ставкой по кредиту и двухпроцентной ставкой).
3). Максимальная сумма ипотечного кредита — 500 тыс. злотых, а для семей — 600 тыс. зл.
4). Максимальный вклад того, кто захочет стать участником программы, будет составлять 200 тысяч злотых.
5). Жилье, которое будет покупаться по программе Pierwsze Mieszkanie, может быть как с первичного, так и со вторичного рынка.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

По материалам:
uamedia
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.