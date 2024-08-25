Как родителям, усыновившим детей-сирот, оформить выплату в «Дія» — Finance.ua

Как родителям, усыновившим детей-сирот, оформить выплату в «Дія»
В настоящее время выплата при усыновлении доступна для граждан Украины, постоянно проживающих на ее территории и усыновивших ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.
Об этом пишет Минсоцполитики.
Что следует учесть при подаче заявления на оформление выплаты:
Помощь при усыновлении ребенка назначается на каждого усыновленного ребенка при условии, что усыновитель обратился за ее назначением не позднее 12 календарных месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении.
Если усыновителем является супружеская пара, — право на помощь при усыновлении ребенка имеет один из родителей, по их усмотрению.
Помощь оказывается в размере, установленном для выплаты при рождении ребенка — 41 280 грн. Выплата производится единовременно в сумме 10 320 грн, а остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями.
Оформляем заявление онлайн в «Дія» по следующему алгоритму:
Переходим по ссылке: /bit.ly/4dpwhKB
- Нажимаем кнопку: «Подать заявление» и авторизуемся с помощью «Дія.Підпис», файлового или аппаратного ключа.
- Отмечаем данные ребенка/детей, на которых нужно оформить помощь.
- Выбираем способ получения помощи.
- Указываем данные о судебном решении об усыновлении.
- Проверяем сформированное заявление и подписываем его электронной подписью или Дія. Підпис". Затем посылаем его на рассмотрение в орган социальной защиты населения.
- Статус рассмотрения заявления будет отображен в личном кабинете на портале «Дія».
- Уведомление о рассмотрении заявления придет, в частности, и на вашу электронную почту.
Срок рассмотрения заявления — 10 дней.
Заявление на получение помощи усыновитель может подать также, обратившись по месту нахождения в:
— структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районной в г. Киеве и Севастополе администрации;
— исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета;
— ЦПАУ.
Справка Finance.ua:
- На портале «Дія» запустили новую услугу. Теперь онлайн можно актуализировать данные о своем зарегистрированном месте жительства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
- «Заметили неактуальный адрес или неправильную дату регистрации в цифровом паспорте? Не можете сформировать выписку о месте жительства? Теперь не нужно ехать в ЦПАУ по месту регистрации, чтобы дополнить данные в реестре — сделайте это в „Дія“ в несколько кликов», — говорится в сообщении.
- В «Дія» снова доступны услуги для водителей.
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