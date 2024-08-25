Как родителям, усыновившим детей-сирот, оформить выплату в «Дія» — Finance.ua

Как родителям, усыновившим детей-сирот, оформить выплату в «Дія» Сегодня 13:15 — Личные финансы

Как родителям, усыновившим детей-сирот, оформить выплату в «Дія»

В настоящее время выплата при усыновлении доступна для граждан Украины, постоянно проживающих на ее территории и усыновивших ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.

Об этом пишет Минсоцполитики.

Что следует учесть при подаче заявления на оформление выплаты:

Помощь при усыновлении ребенка назначается на каждого усыновленного ребенка при условии, что усыновитель обратился за ее назначением не позднее 12 календарных месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении.

Если усыновителем является супружеская пара, — право на помощь при усыновлении ребенка имеет один из родителей, по их усмотрению.

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Помощь оказывается в размере, установленном для выплаты при рождении ребенка — 41 280 грн. Выплата производится единовременно в сумме 10 320 грн, а остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями.

Оформляем заявление онлайн в «Дія» по следующему алгоритму:

Нажимаем кнопку: «Подать заявление» и авторизуемся с помощью «Дія.Підпис», файлового или аппаратного ключа.

Отмечаем данные ребенка/детей, на которых нужно оформить помощь.

Выбираем способ получения помощи.

Указываем данные о судебном решении об усыновлении.

Проверяем сформированное заявление и подписываем его электронной подписью или Дія. Підпис". Затем посылаем его на рассмотрение в орган социальной защиты населения.

Статус рассмотрения заявления будет отображен в личном кабинете на портале «Дія».

Уведомление о рассмотрении заявления придет, в частности, и на вашу электронную почту.

Срок рассмотрения заявления — 10 дней.

Заявление на получение помощи усыновитель может подать также, обратившись по месту нахождения в:

— структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районной в г. Киеве и Севастополе администрации;

— исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета;

— ЦПАУ.

Справка Finance.ua:

На портале «Дія» запустили новую услугу. Теперь онлайн можно актуализировать данные о своем зарегистрированном месте жительства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

«Заметили неактуальный адрес или неправильную дату регистрации в цифровом паспорте? Не можете сформировать выписку о месте жительства? Теперь не нужно ехать в ЦПАУ по месту регистрации, чтобы дополнить данные в реестре — сделайте это в „Дія“ в несколько кликов», — говорится в сообщении.

В «Дія» снова доступны услуги для водителей.

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