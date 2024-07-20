Как развестись без согласия одной стороны: объяснение юриста — Finance.ua
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Как развестись без согласия одной стороны: объяснение юриста

Личные финансы
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Как развестись без согласия одной стороны: объяснение юриста
Как развестись без согласия одной стороны: объяснение юриста, Фото: freepik
В Украине расторжение брака возможно как с согласия обоих супругов, так и в одностороннем порядке, в том числе по иску одного из них.
Об этом сообщает юрист Анна Салиенко.
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Прежде всего, необходимо составить исковое заявление о расторжении брака.
Оно должно содержать следующую информацию:
  • имена, фамилии, местожительства и регистрации истца и ответчика;
  • дата и место регистрации брака;
  • наличие общих детей (если есть);
  • требования истца (расторжение брака, алименты, раздел имущества и т. п.);
  • основания для расторжения брака без согласия другой стороны.
Затем необходимо собрать необходимые документы.
К исковому заявлению необходимо приложить:
  • копию свидетельства о браке;
  • документы, подтверждающие наличие оснований для расторжения брака без согласия другой стороны (например, справка из полиции о насилии в семье, медицинская справка о злоупотреблении наркотическими средствами и т. п.);
  • квитанцию ​​об уплате судебного сбора.
Затем исковое заявление и другие необходимые документы необходимо подать в суд по месту жительства ответчика.
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После подачи искового заявления суд назначит дату судебного заседания, на которое должны явиться оба.
Обычно после вступления в брак семья покупает собственное жилье. Но наличие собственной квартиры становится камнем преткновения во время развода. Бывшие супруги могут либо самостоятельно договориться о разделе имущества, либо обратиться за помощью к специалистам. Эксперты ЛУН рассказали, как правильно делить недвижимость в случае развода.
По материалам:
Finance.ua
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