Как развестись без согласия одной стороны: объяснение юриста — Finance.ua

Как развестись без согласия одной стороны: объяснение юриста Сегодня 15:11 — Личные финансы

Как развестись без согласия одной стороны: объяснение юриста, Фото: freepik

В Украине расторжение брака возможно как с согласия обоих супругов, так и в одностороннем порядке, в том числе по иску одного из них.

Об этом сообщает юрист Анна Салиенко.

Прежде всего, необходимо составить исковое заявление о расторжении брака.

Оно должно содержать следующую информацию:

имена, фамилии, местожительства и регистрации истца и ответчика;

дата и место регистрации брака;

наличие общих детей (если есть);

требования истца (расторжение брака, алименты, раздел имущества и т. п. );

); основания для расторжения брака без согласия другой стороны.

Затем необходимо собрать необходимые документы.

К исковому заявлению необходимо приложить:

копию свидетельства о браке;

документы, подтверждающие наличие оснований для расторжения брака без согласия другой стороны (например, справка из полиции о насилии в семье, медицинская справка о злоупотреблении наркотическими средствами и т. п. );

); квитанцию ​​об уплате судебного сбора.

Затем исковое заявление и другие необходимые документы необходимо подать в суд по месту жительства ответчика.

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После подачи искового заявления суд назначит дату судебного заседания, на которое должны явиться оба.

Обычно после вступления в брак семья покупает собственное жилье. Но наличие собственной квартиры становится камнем преткновения во время развода. Бывшие супруги могут либо самостоятельно договориться о разделе имущества, либо обратиться за помощью к специалистам. Эксперты ЛУН рассказали , как правильно делить недвижимость в случае развода.

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