Как развестись без согласия одной стороны: объяснение юриста — Finance.ua

Как развестись без согласия одной стороны: объяснение юриста
В Украине расторжение брака возможно как с согласия обоих супругов, так и в одностороннем порядке, в том числе по иску одного из них.
Об этом сообщает юрист Анна Салиенко.
Прежде всего, необходимо составить исковое заявление о расторжении брака.
Оно должно содержать следующую информацию:
- имена, фамилии, местожительства и регистрации истца и ответчика;
- дата и место регистрации брака;
- наличие общих детей (если есть);
- требования истца (расторжение брака, алименты, раздел имущества
и т. п.);
- основания для расторжения брака без согласия другой стороны.
Затем необходимо собрать необходимые документы.
К исковому заявлению необходимо приложить:
- копию свидетельства о браке;
- документы, подтверждающие наличие оснований для расторжения брака без согласия другой стороны (например, справка из полиции о насилии в семье, медицинская справка о злоупотреблении наркотическими средствами
и т. п.);
- квитанцию об уплате судебного сбора.
Затем исковое заявление и другие необходимые документы необходимо подать в суд по месту жительства ответчика.
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После подачи искового заявления суд назначит дату судебного заседания, на которое должны явиться оба.
Обычно после вступления в брак семья покупает собственное жилье. Но наличие собственной квартиры становится камнем преткновения во время развода. Бывшие супруги могут либо самостоятельно договориться о разделе имущества, либо обратиться за помощью к специалистам. Эксперты ЛУН рассказали, как правильно делить недвижимость в случае развода.
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