Развод за границей: как это сделать украинцам — Finance.ua

Развод за границей: как это сделать украинцам Сегодня 21:00 — Страхование

Украинцы, находящиеся за границей и желающие оформить развод, могут воспользоваться доступом к административным услугам в сфере Государственной регистрации актов гражданского состояния. Это можно сделать через дипломатические учреждения Украины за рубежом (посольства или консульства). Об этом сообщает Министерство юстиции, пишет sud.ua.

Как расторгнуть брак за рубежом, если нет общих детей

Если супруги находятся в одной стране и не имеют общих несовершеннолетних детей, они могут обратиться в ближайшее диппредставительство Украины за границей и подать совместное заявление о расторжении брака.

Украинское законодательство не предусматривает онлайн-процедуры расторжения брака в органах ГРАГС или в органах, которым делегированы такие полномочия.

Как развестись за рубежом, если есть дети

Если супруги имеют общих несовершеннолетних детей или не могут подать совместное заявление о расторжении брака, например из-за пребывания в разных городах или государствах, или если расторжение брака инициировано только одной стороной, единственным способом расторжения брака по законодательству Украины остается его расторжение в судебном порядке.

Супруги могут воспользоваться онлайн-сервисом подачи заявлений в систему Электронного суда.

Еще одним способом расторжения брака может быть обращение в компетентные органы страны, в которой находятся супруги. В этом случае процедура расторжения брака состоится в соответствии с законодательством государства, где они находятся.

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uamedia По материалам:

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