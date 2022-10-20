Как рассчитать затраты электроэнергии — Finance.ua

Как рассчитать затраты электроэнергии Сегодня 08:03 — Энергетика

Начиная с 10 октября, россия систематически обстреливает критическую инфраструктуру по всей территории Украины. В частности, под ударом оказались электроэнергетические объекты — треть энергетической инфраструктуры получила повреждения.

Чтобы справиться с последствиями и как можно быстрее отремонтировать, приходится применять стабилизационные отключения электроэнергии.

Кроме того, власти призвали украинцев максимально минимизировать потребление электричества. Народ отнесся к этому с пониманием.

Согласно расчетам немецкой Федеральной ассоциации управления энергетики и водными ресурсами (BDEW), потребление энергии в квартире распределяется следующим образом:

28% — телевизоры, игровые приставки и компьютеры;

14% — стирка и сушка одежды;

13% — освещение;

11% — холодильники и морозильники;

9% — приготовление пищи;

8% — мытье посуды.

Как рассчитать затраты электроэнергии

По формуле

Мощность рассчитывается по формуле P = UxI, где:

P — мощность (измеряется в ваттах — Вт);

U — напряжение (измеряется в вольтах — В);

I — сила тока (измеряется в амперах — А).

Эти данные можно найти на самом приборе или в его паспорте. Производители часто сразу отмечают мощность.

Зная мощность, можно рассчитать его энергопотребление за период работы.

К примеру, у меня ноутбук Dell Vostro 15 мощностью 45 Вт. За ним я работаю 8 часов в день. Показатели следует перемножить: 45×8 = 360 Вт-час. Это 0,36 кВт-ч.

Таким образом нужно произвести расчеты по всем электроприборам, которыми вы пользуетесь.

По счетчику

В каждой квартире установлен счетчик потребления электроэнергии. Чтобы вычислить потребление энергии конкретным прибором, нужно все выключить из розеток, зафиксировать текущий показатель на счетчике, а затем включить тестируемое устройство на час в сеть.

Через час выключаем устройство и снимаем новые показатели со счетчика. Разница между цифрами и будет являться показателем потребления отдельным прибором.

Через ваттметр

Этот способ гораздо более точный, ведь расчеты по формуле дадут примерный результат.

Ваттметр нужно включить в розетку, а в ваттметр — включить прибор, который необходимо проверить. На дисплее отображаются все параметры.

Благодаря ваттметру можно измерить потребление как в моменте, так и в конкретном промежутке времени.

Стоит прибор от 500 грн. Стоимость зависит от производителя, функционала, продающего магазина.

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