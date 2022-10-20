Как рассчитать затраты электроэнергии — Finance.ua

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Как рассчитать затраты электроэнергии

Энергетика
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Начиная с 10 октября, россия систематически обстреливает критическую инфраструктуру по всей территории Украины. В частности, под ударом оказались электроэнергетические объекты — треть энергетической инфраструктуры получила повреждения.
Чтобы справиться с последствиями и как можно быстрее отремонтировать, приходится применять стабилизационные отключения электроэнергии.
Кроме того, власти призвали украинцев максимально минимизировать потребление электричества. Народ отнесся к этому с пониманием.
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Согласно расчетам немецкой Федеральной ассоциации управления энергетики и водными ресурсами (BDEW), потребление энергии в квартире распределяется следующим образом:
  • 28% — телевизоры, игровые приставки и компьютеры;
  • 14% — стирка и сушка одежды;
  • 13% — освещение;
  • 11% — холодильники и морозильники;
  • 9% — приготовление пищи;
  • 8% — мытье посуды.

Как рассчитать затраты электроэнергии

По формуле

Мощность рассчитывается по формуле P = UxI, где:
  • P — мощность (измеряется в ваттах — Вт);
  • U — напряжение (измеряется в вольтах — В);
  • I — сила тока (измеряется в амперах — А).
Эти данные можно найти на самом приборе или в его паспорте. Производители часто сразу отмечают мощность.
Зная мощность, можно рассчитать его энергопотребление за период работы.
К примеру, у меня ноутбук Dell Vostro 15 мощностью 45 Вт. За ним я работаю 8 часов в день. Показатели следует перемножить: 45×8 = 360 Вт-час. Это 0,36 кВт-ч.
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Таким образом нужно произвести расчеты по всем электроприборам, которыми вы пользуетесь.

По счетчику

В каждой квартире установлен счетчик потребления электроэнергии. Чтобы вычислить потребление энергии конкретным прибором, нужно все выключить из розеток, зафиксировать текущий показатель на счетчике, а затем включить тестируемое устройство на час в сеть.
Через час выключаем устройство и снимаем новые показатели со счетчика. Разница между цифрами и будет являться показателем потребления отдельным прибором.

Через ваттметр

Этот способ гораздо более точный, ведь расчеты по формуле дадут примерный результат.
Ваттметр нужно включить в розетку, а в ваттметр — включить прибор, который необходимо проверить. На дисплее отображаются все параметры.
Благодаря ваттметру можно измерить потребление как в моменте, так и в конкретном промежутке времени.
Стоит прибор от 500 грн. Стоимость зависит от производителя, функционала, продающего магазина.
Читайте больше в нашей статье -

Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии

По материалам:
Finance.ua
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