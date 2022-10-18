Энергетики делают все необходимое, чтобы возобновить электроснабжение объекта критической инфраструктуры в Киеве — ДТЭК Сегодня 10:57 — Энергетика

18 октября из-за обстрела рф был поврежден критический объект инфраструктуры в Деснянском районе, из-за чего есть перебои в электроснабжении жителей жилого массива Троещина и водоканала, обеспечивающего водоснабжение Левого берега столицы.

Энергетики проводят обследование и прилагают все необходимые усилия для возобновления электроснабжения жителей города.

Об этом Finance.ua сообщили в компании ДТЭК.

Сегодня, 18 октября, в результате обстрела рф был поврежден объект критической инфраструктуры Деснянского района в городе Киеве. Из-за этого было отключено энергооборудование ДТЭК Киевские электросети, питающее объекты водоканала и жилмассив Троещина. Без света остались 50 тысяч клиентов района.

Аварийные бригады уже выехали для обследования места повреждения оборудования, определения необходимого ресурса и времени возобновления работы оборудования.

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Действия компании скоординированы с местными властями и спасательными службами. Оператор системы распределения делает все необходимое для обеспечения светом жителей столицы.

В городе разработан план реагирования и разные сценарии повреждения врагом ключевых объектов электроснабжения. Он позволит слаженно действовать в случае критических ситуаций всем работникам энергосектора и в максимально короткие сроки возобновить поставки света большинству пострадавших населенных пунктов.

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