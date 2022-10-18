В Киеве есть попадания в энергетическую инфраструктуру — Finance.ua
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В Киеве есть попадания в энергетическую инфраструктуру

Энергетика
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Российские оккупанты во вторник снова атаковали Киев, есть попадания в объект энергообеспечения.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, предварительно зафиксировано три попадания в объект энергообеспечения на Левом берегу города.
Мэр Виталий Кличко уточнил, что поврежден объект в Деснянском районе. «Все службы следуют на место. Более подробная информация позже», — добавил он.

Справка Finance.ua:

  • 18 октября российские оккупанты снова обстреляли города Украины. На новую атаку захватчиков уже отреагировали в Офисе Президента.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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