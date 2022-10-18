В Укрэнерго сообщили, как пользоваться электроэнергией: в какие часы и что экономить (инфографика) — Finance.ua

В Укрэнерго сообщили, как пользоваться электроэнергией: в какие часы и что экономить (инфографика)
«Укрэнерго» призывает украинцев помочь нашим энергетикам и пользоваться электроэнергией экономно и в правильное время.
В результате очередной варварской атаки врага сегодня повреждены несколько объектов энергетической инфраструктуры. В настоящее время энергетики работают над восстановлением питания потребителей, оставшихся без света в результате обстрелов.
Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» пока не вводил графики аварийных ограничений потребителей.
НЭК «Укрэнерго» рассказала, как правильно экономить.
«Сохраняйте спокойствие и экономно потребляйте электроэнергию! Уменьшая потребление в пиковые часы утром и вечером, вы помогаете энергетикам балансировать энергосистему и восстанавливать сети после вражеских актак», — говорится в сообщении.
Выключая энергоемкие электроприборы, каждый украинец заботится о том, чтобы и у вас, у соседа был свет.
Как правильно это делать
Справка Finance.ua:
- Напомним, в Офисе президента призвали готовиться к отключениям э/э и воды по всей Украине.
- По городу Киеву было попадание в крупный объект энергетической сферы. Разрушено многое на этом объекте. Сейчас на Троещине и некоторых районах города отсутствует водоснабжение и электроснабжение.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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