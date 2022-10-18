В Укрэнерго сообщили, как пользоваться электроэнергией: в какие часы и что экономить (инфографика) — Finance.ua

В Укрэнерго сообщили, как пользоваться электроэнергией: в какие часы и что экономить (инфографика) Сегодня 17:00 — Личные финансы

«Укрэнерго» призывает украинцев помочь нашим энергетикам и пользоваться электроэнергией экономно и в правильное время.

В результате очередной варварской атаки врага сегодня повреждены несколько объектов энергетической инфраструктуры. В настоящее время энергетики работают над восстановлением питания потребителей, оставшихся без света в результате обстрелов.

Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» пока не вводил графики аварийных ограничений потребителей.

НЭК «Укрэнерго» рассказала , как правильно экономить.

«Сохраняйте спокойствие и экономно потребляйте электроэнергию! Уменьшая потребление в пиковые часы утром и вечером, вы помогаете энергетикам балансировать энергосистему и восстанавливать сети после вражеских актак», — говорится в сообщении.

Выключая энергоемкие электроприборы, каждый украинец заботится о том, чтобы и у вас, у соседа был свет.

Как правильно это делать

Справка Finance.ua:

Напомним, в Офисе президента призвали готовиться к отключениям э/э и воды по всей Украине.

По городу Киеву было попадание в крупный объект энергетической сферы. Разрушено многое на этом объекте. Сейчас на Троещине и некоторых районах города отсутствует водоснабжение и электроснабжение.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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