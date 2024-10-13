Как работодателю оформить разрешение на трудоустройство иностранного работника — Finance.ua

Как работодателю оформить разрешение на трудоустройство иностранного работника
Для оформления разрешения на трудоустройство иностранных работников в Украине, работодатель должен подать пакет документов в территориальный орган, отвечающий за занятость населения и трудовую миграцию.
Об этом сообщили в Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по труду.
Какие документы должен подать работодатель
1. Заявление подается по форме, установленной Кабинетом министров Украины. В нем работодатель подтверждает, что должность, на которой будет работать иностранец или лицо без гражданства, не связана с требованием иметь украинское гражданство и не требует допуска к государственной тайне.
2. Копии страниц паспортного документа иностранца или лица без гражданства с личными данными вместе с переводом на украинский язык, заверенным в установленном порядке.
3. Цветная фотография иностранца или лица без гражданства размером 3,5×4,5 сантиметра;
4. Копия проекта трудового договора (контракта) с иностранцем или лицом без гражданства, удостоверенная работодателем.
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«Пакет документов зависит от категории работника, к которой относится иностранец, и имеет ряд нюансов», — резюмировали в Гоструде.
Напомним, в Украине запустили первый международный цифровой продукт uResidency и более 200 иностранцев зарегистрировались в программе.
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