Сколько иностранных граждан и из каких стран въехали в Украину в первом полугодии 2024 года — Finance.ua

Сколько иностранных граждан и из каких стран въехали в Украину в первом полугодии 2024 года
Поток иностранцев в Украину, хоть и снизился с начала полномасштабного вторжения, однако не остановился. Сегодня в страну приезжают сотни тысяч иностранных граждан с разными целями: частными, служебными, туристическими и обучающими. Украину посещают как граждане соседних стран, так и туристы из дальних уголков мира.
Об этом пишет visitukraine. today со ссылкой на данные Государственной пограничной службы.
Сколько иностранцев въехало в Украину в 2024 году
Согласно официальной статистике, в период с 1 января по 1 июля 2024 года в Украину въехало 1 188 466 иностранцев.
Для сравнения, в 2023 году страну посетило почти 2,5 миллиона иностранных граждан.
Цель въезда
- Большинство из этих посетителей, а именно 1 142 036 человек (96,09%), приехали с приватной целью;
- еще 44 503 человека (3,74%) составляли обслуживающий персонал транспортных средств;
- 1041 человек (0,09%) путешествовали транзитом через Украину;
- только 680 иностранцев (0,06%) указали цель своего въезда как туризм;
- 198 (0,02%) — служебная цель;
- 8 человек (0,001%) прибыли на обучение. Все 8 студентов были из Польши.
Граждане каких стран приезжают в Украину чаще всего
Граждане Молдовы по-прежнему остаются абсолютными лидерами в этом рейтинге.
За первое полугодие 2024 года в Украину въехало 519 906 человек из Молдовы, что составляет 43,75% от общего числа прибывших в Украину в 2024 году иностранцев.
В 2023 году количество граждан из соседней Молдовы, посетивших Украину, превысило 1 миллион человек.
Кроме того, в тройке лидеров оказались Румыния, из которой приехало 208 969 граждан, и Польша — 108 080 человек.
ТОП-10 стран, из которых приезжали в Украину чаще всего:
- Молдова — 519 906 граждан;
- Румыния — 208 9693;
- Польша — 108 080;
- Венгрия — 60 442;
- Словакия — 31 715;
- Турция — 24 194;
- Израиль — 23 918;
- США — 21 925;
- Германия — 20 788;
- Сирия — 14 859.
Правила въезда в Украину и необходимые документы
Со странами Европейского Союза, а также с некоторыми другими государствами, в Украине действует безвизовый режим, поэтому гражданам этих стран не нужно оформлять визу, если они планируют кратковременную поездку по личным делам или путешествие.
Для пересечения границы им необходимо иметь:
- действительный паспортный документ (граждане Турции и Грузии могут въезжать в Украину на основании ID-карты);
- страховку;
- подтверждение цели въезда и достаточного финансового обеспечения.
Для остальных граждан обязательна виза. Проверить, нужна ли виза для въезда в Украину, можно на сайте МИД Украины.
По понятным причинам воздушное пространство над Украиной остается закрытым. Однако в государство можно попасть поездом, автобусом и другим удобным для вас сухопутным путем.
Самый популярный вариант среди иностранцев — перелет в ближайшее у Украине государство, а оттуда продолжить маршрут наземным транспортом.
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