Венгрия введет более жесткие правила для иностранных гастарбайтеров — Finance.ua

Венгрия введет более жесткие правила для иностранных гастарбайтеров Сегодня 19:33 — Личные финансы

Венгрия введет более жесткие правила для иностранных гастарбайтеров

Венгерское правительство предлагает новые правила, чтобы гарантировать, что вакансии заполняются в первую очередь местными гражданами.

Работодателям нужно будет доказать, что они не могут найти соответствующих венгерских работников, прежде чем нанимать иностранцев, и для каждого случая будет проведено детальное расследование, чтобы сохранить баланс между наймом иностранцев и имеющимися рабочими местами. Об этом сообщает Schengen.News.

Если в течение прошлого года работодатель был оштрафован за нарушение трудового законодательства, его заявление на прием иностранного работника может быть автоматически отклонено. Кроме того, разрешения могут быть отклонены, если работодатель отказывается нанять местных работников или ведет себя плохо во время переговоров.

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Частным кадровым агентствам запретят нанимать работников из-за пределов ЕС

Как сообщает Hungary Today, новые правила также запретят частным кадровым агентствам нанимать работников из-за пределов ЕС. Вместо этого внимание будет сосредоточено на увеличении внутренней занятости с помощью учебных программ, разработанных для удовлетворения потребностей соискателей работы и рынка труда.

Гастарбайтеры должны покинуть Венгрию в течение 6 дней после потери работы. Правительство страны разрабатывает новые нормы, касающиеся ограничения гастарбайтеров на должности в государственных учреждениях и государственных предприятиях.

Несмотря на рост безработицы, сообщает Центральное статистическое управление Венгрии, значительная нехватка рабочей силы в определенных секторах побудила компании нанимать гастарбайтеров из таких стран, как Индонезия, Филиппины и Вьетнам.

Правительство установило ограничения в 65 000 гастарбайтеров на 2024 год, разрешая въезд из 15 стран, включая беларусь, Северную Македонию и Казахстан.

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