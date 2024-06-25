Венгрия будет блокировать 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира для Украины — Сийярто Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Венгрия будет блокировать 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира для Украины — Сийярто

Венгрия будет блокировать 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира для Украины, пока в этой стране не прекратится дискриминация венгерских коммерческих компаний.

Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщает The Budapest Times.

Сиярто также заявил, что Венгрия хочет обжаловать решение ЕС о €1,4 млрд на оружие Украине.

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Дипломат уверяет, что Будапешт не давал согласия на такие действия, а Брюссель не может предпринимать никаких действий, если нет единогласной поддержки.

Напомним, Венгрия выступает против того, чтобы ЕС оказывал коллективную военную поддержку Украине и блокирует ряд решений, связанных с вооружением для Украины.

Укрінформ По материалам:

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