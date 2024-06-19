Венгрия назвала приоритеты председательства в Евросоюзе: Украины среди них нет — Finance.ua

Венгрия назвала приоритеты председательства в Евросоюзе: Украины среди них нет Сегодня 12:17

Венгрия озвучила цели своего председательства в Европейском союзе. Будапешт не считает Украину или войну своим приоритетом.

Об этом сообщает DW.

Представитель Венгрии в ЕС Балинт Одор на брифинге заявил, что Венгрия как глава Совета ЕС хочет «сбалансировать» процессы расширения Евросоюза, имея в виду содействие интеграционному процессу стран Западных Балкан. По его словам, Будапешт хочет в течение полугода провести саммит ЕС-Западные Балканы.

На вопрос о том, что ожидать от россии и касательно помощи Украине, он отметил, что Венгрия «внимательно будет следить за развитием событий и будет включать в повестку дня все необходимые аспекты по мере необходимости».

В целом, о поддержке Украины представитель Венгрии в ЕС ничего не сказал. Но он назвал приоритетами председательства конкурентоспособность Евросоюза, экономические отношения с третьими странами, облегчение административного бремени, оборонная политика, сотрудничество в сфере закупок вооружений.

Слоганом председательства Венгрия избрала «Вернем Европе былое величие» или «Сделаем Европу снова великой». Эти слоганы подобны слоганам предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа. В 2016 году венгерский премьер Виктор Орбан был единственным лидером в ЕС, который высказался в поддержку Трампа.

Отношение Венгрии к Украине

Венгрия не поддерживает путь Украины в ЕС и НАТО. Часто Будапешт блокирует решения по поддержке Украины, а также санкции против россии. Кроме того, Венгрия продолжает экономическое сотрудничество с рф.

Будапешт также недавно пересмотрел свое членство в НАТО. Венгрия договорилась с НАТО, что не будет предоставлять помощь Украине, но и не будет ее блокировать.

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