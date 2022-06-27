Как работает украинский бизнес во время войны — Finance.ua

Как работает украинский бизнес во время войны
С момента полномасштабного вторжения России в Украину было зарегистрировано более 51 тысячи новых бизнесов. Из них 43 тысячи — это ФЛП и 8 тысяч юридических лиц.
Об этом свидетельствуют данные платформы для работы с открытыми данными Опендатабот.
Количество новых ФЛП
В начале июня был зафиксирован новый рекорд регистраций ФЛП — 4652 предпринимателя. Это самая большая цифра с момента полномасштабного вторжения россии в Украину. Всего за три недели было зарегистрировано более 12 тысяч предпринимателей.
Где открывают новые бизнесы
За время с 24 февраля заметно поменялась география регистраций новых компаний. Так, в июне в Киеве было зарегистрировано 40% ФЛП по сравнению с довоенными показателями, во Львове — 45%, а вот в Харькове — только 25%.
Направления
Война изменила также направления деятельности малого и среднего бизнесов.
Так, если в феврале первое место по количеству регистраций новых ФЛП занимал КВЭД «Компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность», а категории «Предоставление информационных услуг» и «Предоставление других индивидуальных услуг» занимали третью и четвертую позиции, за три месяца войны ситуация изменилась. На первом месте по количеству новых ФЛП оказался КВЭД «Розничная торговля».
Итого кведы, связанные с розничной и оптовой торговлей, составили 37% от всех новых ФЛП в июне.
Справка Finance.ua:
- безопасность и защита сотрудников — самый большой вызов для украинского бизнеса;
- как свидетельствуют данные исследования Advanter Group, малый и средний бизнес Украины приостановили восстановление, которое начало наблюдаться в конце апреля и начале мая 2022 года;
- Кабмин запустил 6 программ, направленных на создание новых рабочих мест, увеличение доходов украинцев и развитие нашей экономики.
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