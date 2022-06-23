Назвали найбільшу проблему для бізнесу в Україні - опитування — Finance.ua

Назвали найбільшу проблему для бізнесу в Україні - опитування Вчора 20:00

Безпека та захист співробітників є найбільшим викликом для українського бізнесу.

Про це йдеться в результатах опитування Американської торговельної палати в Україні.

70% респондентів зазначили, що всі співробітники їх компаній у безпеці.

У 16% компаній були випадки отримання поранень співробітниками (59 людей) т

а у 15% компаній були випадки смерті співробітників (42 людини).

Серед інших викликів організацій є логістика та транспортування, спад діяльності партнерів, експортно-імпортні операції та відсутність клієнтів/замовлень.

60% компаній-членів Палати повністю функціонують, 34% продовжують функціонувати частково. Серед компаній, які продовжують вести бізнес, 70% надають послуги, 46% — імпортують товари, 36% — мають достатню кількість клієнтів/замовлень, 25% — виробляють товари, та 14% — експортують товари.

5% компаній довелося призупинити діяльність, 1% довелося повністю припинити діяльність.

Компанії-члени Палати продовжують виплачувати заробітну плату після 120 днів війни в Україні. 57% компаній виплачують заробітну плату в повному обсязі та надають додаткову допомогу, 25% виплачують заробітну плату в повному обсязі, 16% — частково скоротили заробітну плату. Лише 2% компаній зовсім не можуть платити заробітну плату.

Пошкодження

25% респондентів відзначили, що заводи/фабрики/потужності/склади/офіси їх компаній були пошкоджені:

65% мають незначні ушкодження,

35% мають невиправні ушкодження.

7% зазначили, що їх активи досі знаходяться під окупацією.

63% компаній-членів Палати не зазнали жодних ушкоджень під час війни.

34% представників компаній-членів оцінили бізнес-активність своїх організацій на рівні 50-70% від довоєнної, 30% — на рівні 25-50% від довоєнної, 22% — на рівні 70-80% від довоєнної. 8%компаній-членів довелось повністю (або майже повністю) зупинити діяльність. 2% респондентів зазначили, що бізнес-активність їх організацій є вищою ніж до війни.

Прогнози ведення бізнесу в 2023 році

Переважна більшість бізнес-спільноти (70%) планує продовжити свою діяльність в Україні.

У той же час,

22% планують переглянути та розширити діяльність,

2% — переглянути та скоротити діяльність,

1% — зупинити діяльність.

В опитуванні, яке проводилося з 9 по 21 червня 2022 року, взяли участь 127 керівників та топ-менеджерів компаній-членів Палати. 70% респондентів опитування — це керівники компаній, 30% — топ-менеджери.

Економічна Правда За матеріалами:

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